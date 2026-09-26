AI｜教宗良十四籲減慢開發　憂「機器天堂」失人性

天主教教宗良十四世25日抵達法國巴黎，展開為期4天的訪問行程。良十四世首日與法國總統馬克龍會面時，將人工智能（AI）、核武及人權等議題列為談話重點，警告人類若任由科技發展失去倫理約束，可能在所謂「機器天堂」中逐漸失去人性。 良十四世在巴黎愛麗舍宮向馬克龍及外交使節發表談話時表示，面對人工智能、科學進展以及核武競賽等對人類生命帶來的挑戰，社會必須重新思考「何謂人類」。他警告，如果不希望人類在充斥並支配日常生活的「機器天堂」中失去人性，就必須加強倫理判斷能力，以及辨識何謂道德善行的教育。

重新思考「何謂人類」 良十四世長期將AI視為人類面臨的重要挑戰之一。他也呼籲AI開發者及負責監管科技產業的政治人物放慢腳步，確保AI最終成為服務人類的工具，而非取代甚至傷害人類的力量。 在核武問題上，良十四世重申梵蒂岡反對核武的立場，並認為以核武嚇阻維持安全的理念存在問題，因為這可能進一步推動新一輪軍備競賽。他強調，真正的和平並非建立在「力量平衡」之上，而是必須透過持續對話與正義逐步建立。 馬克龍則表示，良十四世此次訪問為許多法國人帶來「希望」，並強調法國支持和平、有效的多邊合作，以及尊重國際法與《聯合國憲章》。

社會影響力逐漸下降 這是良十四世首次正式訪問法國，也是18年來首次有教宗進行法國國事訪問。良十四世擁有法國血統，其父系祖先來自法國。法國各地在他的專機抵達巴黎奧利機場時敲響教堂鐘聲，預計此次訪問期間將有超過100萬人前往沿途及活動現場。 在法國，天主教會的社會影響力近年逐漸下降，但此次教宗訪問仍受到高度關注。法國憲法在2024年將墮胎權納入保障範圍，國會近期也通過允許罹患不可治癒疾病的成年人接受致命藥物的法案，這些議題與天主教會主張保護生命的立場存在明顯差異。良十四世預料也將在訪問期間強調生命與人的尊嚴。