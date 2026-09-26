83歲婆婆疑後悔申請安樂死　爆哭45分鐘仍被強制執行

加拿大一名83歲老婦早前透過「醫療協助死亡」(Medical Assistance in Dying，MAiD)結束生命，但家屬卻質疑，她在接受程序前已出現明顯認知障礙，甚至曾哭著說「我犯了一個錯」，卻仍在7月10日被執行安樂死而死亡。警方已介入調查。
綜合報道，居住於安大略省坎尼夫頓(Cannifton)的護老中心「The Pearl」的83歲老婦Brigitte Stegemann，今年2月因罹患第四期胃癌，中心曾提出安樂死建議，身為虔誠基督教徒的她當場明確拒絕表示，認為這違背其宗教信仰，希望能自然死亡。但其後家屬被告知Brigitte已申請MAiD結束生命。不過，曾經照顧她12年的孫女指出，祖母當時接受認知能力評估時，「幾乎每一道問題都答錯」，甚至誤以為兩名仍健在的兄弟姊妹已死亡，因此家人都質疑她當時是否仍具備充分理解與同意能力。儘管孫女認為祖母認知功能嚴重退化，但評估醫生仍判定她「具備自主行為能力」，令孫女無法以授權人身分撤銷有關申請決定，祖母亦快速被排定於7月10日執行安樂死。
執行過程被指混亂 插針頻失敗致大量出血
孫女在預定執行程序前兩天，刻意用最直接方式詢問祖母：「妳知道妳星期五就會死嗎？」根據孫女說法，Brigitte當場情緒崩潰，哭了約45分鐘，反覆表示：「我犯了一個錯。」孫女形容祖母似乎完全不記得自己曾經申請MAiD。直至執行MAiD的日子，孫女指控，當天家人並未在場見證祖母簽署同意文件，祖母原先被告知會是平靜安詳的死亡，但實際過程卻相當混亂。
孫女含淚憶述，護理人員一開始難以插入靜脈注射針，多次嘗試後才換另一隻手臂，造成祖母大量出血，祖母的手臂、睡衣、枕頭與床單上都是血跡，並聲稱當時操作的護理人員沒有戴手套。孫女表示，之後一名醫生進入房間，詢問Brigitte是否可以替她施打「藥物」。但孫女聲稱，當時祖母躺在床上一動也不動、雙眼緊閉，也沒有出聲回應，醫生仍表示：「好，那我就繼續進行。」大約10分鐘後，Brigitte被宣告死亡。
家屬質疑執行機構黑箱作業 警方已展開刑事調查
家屬對The Pearl與醫療團隊的冷酷與黑箱操作感到無比憤怒，質疑他們利用祖母意識混亂的狀態，倉促完成程序，以及整個MAiD程序是否符合法律規範。家屬已向安大略省首席驗屍官辦公室、病患申訴專員以及Belleville警方提出申訴或要求調查。Belleville警方表示，這宗案件已由刑事調查部門立案調查，現階段未能提供更多資訊。以上細節主要來自家屬陳述，相關機構及團隊仍未公開回應，相關指控仍有待調查釐清。案件曝光後引發量關注，令當地死亡人數已突破10萬人的MAiD法律體系再面臨爭議問題。