83歲婆婆疑後悔申請安樂死　爆哭45分鐘仍被強制執行

加拿大一名83歲老婦早前透過「醫療協助死亡」(Medical Assistance in Dying，MAiD)結束生命，但家屬卻質疑，她在接受程序前已出現明顯認知障礙，甚至曾哭著說「我犯了一個錯」，卻仍在7月10日被執行安樂死而死亡。警方已介入調查。

綜合報道，居住於安大略省坎尼夫頓(Cannifton)的護老中心「The Pearl」的83歲老婦Brigitte Stegemann，今年2月因罹患第四期胃癌，中心曾提出安樂死建議，身為虔誠基督教徒的她當場明確拒絕表示，認為這違背其宗教信仰，希望能自然死亡。但其後家屬被告知Brigitte已申請MAiD結束生命。不過，曾經照顧她12年的孫女指出，祖母當時接受認知能力評估時，「幾乎每一道問題都答錯」，甚至誤以為兩名仍健在的兄弟姊妹已死亡，因此家人都質疑她當時是否仍具備充分理解與同意能力。儘管孫女認為祖母認知功能嚴重退化，但評估醫生仍判定她「具備自主行為能力」，令孫女無法以授權人身分撤銷有關申請決定，祖母亦快速被排定於7月10日執行安樂死。