習特會｜WSJ：特朗普主打個人交情　經貿成果未如預期

美國總統特朗普與國家主席習近平當地時間24日在白宮舉行會晤，特朗普以紅毯、軍樂隊及國宴等高規格禮遇接待習近平。不過，《華爾街日報》（WSJ）指出，盛大外交場面背後，中美之間的深層分歧並未消失，原本外界期待的部分交易與具體成果也未完全落地。 特朗普當天多次公開稱讚與習近平的關係，甚至形容兩人的關係「從未如此好」，並送給習近平一座白頭鷹雕像。不過，《WSJ》指出，習近平並未以相同方式回應特朗普高度個人化的表述。報道分析，特朗普似乎更強調兩人之間的個人關係及其對外交的作用，而習近平則以相對謹慎的方式處理這段關係。

中山裝凸顯中國政治意涵 值得玩味的是，習近平當晚出席白宮國宴時，身穿深色中山裝（Mao Suit），與身穿黑色晚禮服的特朗普並肩而坐。《WSJ》特別描寫這一幕，指出習近平選擇中山裝出席國宴，與西方正式外交場合常見的西裝、燕尾服有所不同，也讓他的個人形象與中國政治意涵更加鮮明。 學者唐志學（Joseph Torigian）指出，習近平或認為在白宮受到熱情待遇具「工具性」，借服裝傳遞：「即使我們沒有改變自己的國情，你們仍然承認我們；我們可以獲得這種待遇，同時維持原本的樣子、穿這樣的衣服。」

雙方各有所盤算 這種差異也反映在整場習特會。雖然雙方近期持續尋求降低貿易摩擦，並在經貿等議題尋找合作空間，但台灣、科技、經濟及戰略競爭等核心問題，並未因這場高規格峰會而消失。 此外，《WSJ》點出的另一項重點，就是「錯失交易」。外界原本期待習近平訪美能帶來更多具體商業合作與重大經貿協議，但部分原先受到關注的交易並未如預期出現，使這場氣氛隆重的峰會，在實質成果方面仍留下問號。 從特朗普強調個人關係，到習近平以中山裝出席國宴並維持較為謹慎的姿態，都凸顯雙方對中美關係仍存在不同盤算。未來能否進一步縮小經貿及戰略分歧，仍有待後續談判觀察。