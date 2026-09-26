伊朗局勢｜WSJ：德黑蘭提七天停火方案　特朗普拒絕

美國與伊朗戰火持續之際，伊朗近日提出「七天停火方案」，盼重新開放戰略要道霍爾木茲海峽（Strait of Hormuz），並重啟核談判，但美國總統特朗普據報拒絕這項提議。《華爾街日報》（WSJ）引述美國官員透露，特朗普甚至告訴幕僚，他預期在11月美國中期選舉結束後，將重新對伊朗展開轟炸。 《WSJ》報道，特朗普目前對德黑蘭能否滿足美方要求抱持懷疑態度，因此拒絕伊朗提出的七天停火安排。知情人士透露，伊朗方案包括重新開放霍爾木茲海峽、恢復核談判，作為交換，美方需要解除對伊朗港口的海上封鎖，並放寬對伊朗石油出口的制裁。

第7天討論伊朗核計劃 伊朗方面則提出具體時間表，希望在七天內完成停火及談判重啟。根據相關方案，美方首先解除海上封鎖、恢復部分石油出口豁免並停止區域戰事；到了第6天，伊朗重新開放霍爾木茲海峽，第7天則開始討論伊朗核計劃，包括讓聯合國核查人員重新進入遭到破壞的核設施。 霍爾木茲海峽是全球重要能源運輸通道，伊朗戰事持續及航運受阻，已對國際能源市場造成壓力。伊朗提出在美國中期選舉前重新開放海峽，也讓這項外交方案與華府的政治時程產生關聯。

WSJ：中期選舉後恐恢復轟炸 特朗普22日在聯合國大會演說時曾表示，伊朗必須就核計劃達成協議，否則美國可能採取更強硬的軍事行動；他也曾預測，伊朗可能在美國中期選舉後與華府達成協議。 不過，伊朗提出的停火方案目前仍面臨多重阻力。沙特阿拉伯與阿聯酋據報希望華府繼續維持對伊朗的制裁及海上封鎖，認為德黑蘭必須承受更大經濟壓力後才可能接受新的協議條件。 如果相關報道獲得進一步確認，意味伊朗提出的短期停火構想與華府目前立場存在明顯落差，霍爾木茲海峽能否重新開放、核談判能否重啟，以及美伊戰事是否在美國中期選舉後再次升高，都將成為後續關注焦點。