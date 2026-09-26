習特會｜中美互降300億商品關稅　華兩年購千萬噸美煤

毒品問題方面，美方歡迎中方將「羥考酮」（oxycodone）列入管制，同時注意到中方針對兩種芬太尼前體化學品實施新的出口管制，並敦促中國永久管制這些物質及其他相關化學品。

白宮官網發布「推進與中國建立公平且對等關係」事實清單，稱美國總統特朗普與第一夫人梅拉妮亞接待國家主席習近平及夫人彭麗媛進行國是訪問，特朗普強調以「美國人民優先」推進美中關係。

今年「習特會」順利落幕，美國白宮當地時間25日深夜公布成果，宣布美中將推進貿易與投資合作機制，中國也承諾2027、2028年每年進口至少1,000萬公噸美國煤炭；雙方同時針對芬太尼、稀土、能源及人工智能等議題達成多項安排。

中方將「羥考酮」列入管制

白宮並指出，今年8月，中國根據美國執法部門提供的情報，逮捕21名涉嫌製造、分銷芬太尼前體化學品給北美非法毒品生產商的中國公民。美方稱已強烈要求對相關人士處以最高刑罰，包括在法律適用情況下判處死刑。

經貿方面，習特會進一步啟動「中美貿易委員會」及「中美投資委員會」。白宮表示，雙方已就每個方向約300億美元（約2,353億港元）非敏感商品取得共識，研議給予更優惠的關稅待遇。

其中，美國出口至中國的相關產品包括農產品、魚類及海鮮、原木及木製品、化妝品與醫療器材；中國輸美產品則包括小型家電、玩具、節慶裝飾品及兒童汽車安全座椅等消費品。此外，雙方也成立農業市場准入工作小組，處理相關貿易障礙。