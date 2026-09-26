習特會｜中美互降300億商品關稅　華兩年購千萬噸美煤

今年「習特會」順利落幕，美國白宮當地時間25日深夜公布成果，宣布美中將推進貿易與投資合作機制，中國也承諾2027、2028年每年進口至少1,000萬公噸美國煤炭；雙方同時針對芬太尼、稀土、能源及人工智能等議題達成多項安排。
白宮官網發布「推進與中國建立公平且對等關係」事實清單，稱美國總統特朗普與第一夫人梅拉妮亞接待國家主席習近平及夫人彭麗媛進行國是訪問，特朗普強調以「美國人民優先」推進美中關係。
毒品問題方面，美方歡迎中方將「羥考酮」（oxycodone）列入管制，同時注意到中方針對兩種芬太尼前體化學品實施新的出口管制，並敦促中國永久管制這些物質及其他相關化學品。
中方將「羥考酮」列入管制
白宮並指出，今年8月，中國根據美國執法部門提供的情報，逮捕21名涉嫌製造、分銷芬太尼前體化學品給北美非法毒品生產商的中國公民。美方稱已強烈要求對相關人士處以最高刑罰，包括在法律適用情況下判處死刑。
經貿方面，習特會進一步啟動「中美貿易委員會」及「中美投資委員會」。白宮表示，雙方已就每個方向約300億美元（約2,353億港元）非敏感商品取得共識，研議給予更優惠的關稅待遇。
其中，美國出口至中國的相關產品包括農產品、魚類及海鮮、原木及木製品、化妝品與醫療器材；中國輸美產品則包括小型家電、玩具、節慶裝飾品及兒童汽車安全座椅等消費品。此外，雙方也成立農業市場准入工作小組，處理相關貿易障礙。
高度關注稀土及關鍵礦產
能源合作同樣成為習特會亮點。白宮表示，在特朗普推動美國煤炭產業復甦後，中國承諾2027年及2028年每年進口至少1,000萬公噸美國煤炭。特朗普另外要求習近平提高煉油產品產量，以協助穩定全球能源供應。
至於美國高度關注的稀土及關鍵礦產，白宮表示，雙方仍持續處理供應鏈短缺問題，目標是讓稀土及其他關鍵礦產的出貨量恢復至適當水平。
在全球安全議題上，中美同意建立「建設性戰略穩定關係」，並以尊重、公平及互惠為基礎。雙方也同意在G20與APEC議題上相互支持，特朗普與習近平均有意出席對方主辦的峰會。
將成立「超級智能」對話
值得注意的是，AI也成為習特會新議題。白宮表示，雙方同意以「超級智能」（Super Intelligence）取代「人工智能」描述相關新興技術，並成立「中美超級智能對話」機制，討論相關技術帶來的風險與利益，下一次交流預計在2026年11月前舉行，雙方也將建立雙邊「超級智能」事故通報與溝通管道。
此外，特朗普與習近平也討論俄羅斯、北韓及伊朗等全球議題，雙方同意伊朗不得擁有核武器，也不應允許任何國家或機構對國際水道收取通行費。白宮並表示，特朗普再次主張美、俄、中三國展開三邊軍備控制談判。
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