微軟共同創辦人蓋茲（Bill Gates）近日接受美國NBC節目《Meet the Press》訪問時直言，人工智能（AI）已經「強大到足以推動導致10億人死亡的事件」，更警告如果先進AI落入心懷惡意人士手中，可能帶來前所未見的大規模災難。相關訪談內容預計本周末完整播出。

憂「心懷惡意的人」操控

據《彭博社》25日報道，蓋茲表示：「AI確實強大到足以推動一些事件，而這些事件可能造成10億人死亡。」他進一步指出，歷史上從未出現過如此強大的「武器」，能夠將「心懷惡意的人」與最新AI工具結合起來。這番言論凸顯他所擔心的並非單純AI失控，而是有人利用AI技術發動大規模攻擊或製造嚴重危害。