微軟共同創辦人蓋茲（Bill Gates）近日接受美國NBC節目《Meet the Press》訪問時直言，人工智能（AI）已經「強大到足以推動導致10億人死亡的事件」，更警告如果先進AI落入心懷惡意人士手中，可能帶來前所未見的大規模災難。相關訪談內容預計本周末完整播出。
憂「心懷惡意的人」操控
據《彭博社》25日報道，蓋茲表示：「AI確實強大到足以推動一些事件，而這些事件可能造成10億人死亡。」他進一步指出，歷史上從未出現過如此強大的「武器」，能夠將「心懷惡意的人」與最新AI工具結合起來。這番言論凸顯他所擔心的並非單純AI失控，而是有人利用AI技術發動大規模攻擊或製造嚴重危害。
事實上，蓋茲今年8月就曾撰文談到AI風險，指出隨着AI能力不斷提升，惡意人士可能利用相關工具發動網絡攻擊、詐騙、散播假訊息，甚至鎖定醫院、金融機構、電網與政府系統，造成大範圍破壞。
籲政府出手監管
面對如何防範AI風險，蓋茲的立場也相當明確。他認為，單純依靠科技業界「自我監管」並不足夠，政府、執法部門與政治人物都必須加入討論，建立AI安全防護與監測機制，而且相關規範應該成為強制要求，而非企業自行決定是否遵守。
蓋茲的警告也正值AI安全爭議升溫之際。近期矽谷已有科技業者與研究人員公開擔憂AI快速發展可能帶來難以控制的後果，Anthropic執行長達阿莫戴（Dario Amodei）也主張放慢前沿AI發展速度，並呼籲建立更嚴格的監管機制。
此外，《路透社》近期一項針對1,277名美國成年人的調查顯示，73%受訪者擔心AI企業沒有採取足夠措施避免災難性後果，多數受訪者也支持由聯邦政府建立AI安全標準。
文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章
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