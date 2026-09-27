美國東北遭強烈風暴侵襲　逾10萬戶停電400航班取消

美國東北部9月26日遭強烈「東北風暴」（Nor’easter）侵襲，從華盛頓特區一路延伸至緬因州，多地出現強風、大雨及沿海水浸。當天停電一度突破10萬戶，另有超過400架航班取消，數千架航班延誤，交通及民生受到影響。
根據停電追蹤網站PowerOutage.com，截至9月26日晚上，康乃狄克州、紐約州、麻薩諸塞州、新澤西州、羅德島州及賓夕法尼亞州仍有超過7.3萬戶家庭及企業停電，其中紐約州與康乃狄克州各有超過2萬戶受影響。當天康乃狄克州、紐約州、賓夕法尼亞州及紐澤西州合計停電戶數曾超過10萬戶。
新澤西州受到風暴影響尤其明顯，多地出現水浸，受災區域從北部卑爾根郡一路延伸至南端的開普梅郡。部分澤西海岸社區已實施自願撤離。強風及倒塌樹木也造成電線受損，部分地區持續搶修。
交通方面，航班同樣受到嚴重干擾。FlightAware資料顯示，截至美國東部9月26日晚間9時50分，美國機場的航班已有445班取消，另有3016班延誤。波士頓洛根國際機場等主要機場均受到風暴影響，大量旅客行程被迫調整。
料風暴持續至9月29日
美國國家氣象局表示，這場強烈東北風暴預計持續影響中大西洋地區及新英格蘭，直到9月29日左右，威脅包括沿海水浸、強勁陣風、強烈離岸流及持續降雨。
因應惡劣天候，紐約州與新澤西州州長9月25日已宣布部分預計遭受最嚴重風暴影響的郡進入緊急狀態，其中包括紐約市；康乃狄克州州長也啟動州緊急應變中心。
氣象單位提醒，風暴持續期間沿海地區可能出現更嚴重的水浸與強風，民眾應留意最新天氣及交通資訊，並避免前往受風暴影響的沿海地區。
文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章
Breaking: Significant flooding hits Wildwood, New Jersey, as nor’easter impacts the region. pic.twitter.com/j0cYTL33Il— PM Breaking News (@PMBreakingNews) September 26, 2026
A Nor’easter just cut Long Beach Island, NJ off. Streets flooded with high tide and a full moon made it worse. pic.twitter.com/AYzZPG5sHd— TaraBull (@TaraBull) September 27, 2026
Scenes from LBI during the Nor’easter flooding 📍Beach Haven, NJ on Saturday September 26th 2026 🌊 #lbi #beachhaven #flooding #flood #newjersey pic.twitter.com/zVoXhWrDH2— erika timmons | ugc creator (@erikaxtimmons) September 26, 2026