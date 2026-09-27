美國東北遭強烈風暴侵襲　逾10萬戶停電400航班取消

美國東北部9月26日遭強烈「東北風暴」（Nor’easter）侵襲，從華盛頓特區一路延伸至緬因州，多地出現強風、大雨及沿海水浸。當天停電一度突破10萬戶，另有超過400架航班取消，數千架航班延誤，交通及民生受到影響。

根據停電追蹤網站PowerOutage.com，截至9月26日晚上，康乃狄克州、紐約州、麻薩諸塞州、新澤西州、羅德島州及賓夕法尼亞州仍有超過7.3萬戶家庭及企業停電，其中紐約州與康乃狄克州各有超過2萬戶受影響。當天康乃狄克州、紐約州、賓夕法尼亞州及紐澤西州合計停電戶數曾超過10萬戶。