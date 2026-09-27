俄烏戰爭｜俄鳥互相空襲 釀至少10死

俄羅斯與烏克蘭持續互相空襲，雙方9月26日接連發動無人機及其他遠程攻擊，至少造成10人死亡。
烏克蘭官員表示，俄軍當天對烏克蘭多個地區發動攻擊，造成至少4人死亡。其中，札波羅熱（Zaporizhzhia）有2名女子遭困在住宅瓦礫下死亡；蘇梅（Sumy）另有2人在俄軍攻擊中喪生。
基輔Starlink資料中心受損
俄軍持續使用巡弋飛彈、彈道飛彈、滑翔炸彈及噴射式無人機攻擊烏克蘭。基輔地區一個倉庫遭無人機攻擊後起火，造成2人受傷；基輔市多個地區同樣遭到無人機襲擊，至少4人受傷，住宅及辦公建築物受損。俄羅斯國防部則表示，這波攻擊造成基輔一處支援行動網路及Starlink衛星通訊服務的資料中心受損。
與此同時，烏克蘭持續以遠程無人機攻擊俄羅斯境內的煉油廠及工業設施。俄羅斯克拉斯諾達爾（Krasnodar）地區官員表示，烏軍無人機攻擊造成3人死亡、2人受傷，並引發兩處工業設施起火。澤連斯基表示，烏軍攻擊已造成當地伊爾斯基（Ilsky）煉油廠受損。
此外，俄羅斯佔領的札波羅熱地區也傳出3人死亡，相關消息由俄方扶植的地方官員公布。
文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章
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