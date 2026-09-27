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出版：2026-Sep-27 15:42
更新：2026-Sep-27 15:42

巴基斯坦警察檢查站遭自殺式炸彈攻擊　至少11死30傷

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巴基斯坦一處警察檢查站遭炸彈客攻擊。（圖／美聯社）

巴基斯坦一處警察檢查站遭炸彈客攻擊。（圖／美聯社）

巴基斯坦西北部開伯爾普赫圖赫瓦省（Khyber Pakhtunkhwa）9月26日發生自殺式炸彈攻擊，一名襲擊者駕駛載有炸藥的車輛衝撞路邊警察檢查站後引爆炸彈，造成至少11人死亡、約30人受傷，部分傷者情況危殆。

事故發生在德拉伊斯梅爾汗（Dera Ismail Khan）地區。當地警方及救援單位表示，爆炸威力強大，造成現場多人死傷，多名傷者被送往附近醫院接受救治。警方也派遣拆彈小組前往現場，調查襲擊者使用的炸藥種類及爆炸經過。

警方表示，死者包括2名海關與稅務部門官員，多數傷亡者則為安全人員及路人。救援人員接獲通報後趕抵現場並將傷者送院，其中部分人傷勢嚴重。

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巴基斯坦塔利班承認責任

巴基斯坦塔利班運動（Tehrik-e-Taliban Pakistan，TTP）隨後發表聲明宣稱犯案。TTP又稱「巴基斯坦塔利班」，與目前統治阿富汗的塔利班組織不同，但雙方為結盟關係。近年巴基斯坦多地武裝攻擊增加，TTP是主要犯案的武裝組織之一。

爆炸發生之際，開伯爾普赫圖赫瓦省近期接連遭遇武裝暴力事件。一周前，該省科哈特（Kohat）地區也發生載有炸藥的車輛衝撞清真寺事件，造成21人死亡、78人受傷，其中包括15名警察。

此外，巴基斯坦與阿富汗近期邊境緊張情勢也同步升高。就在這次爆炸發生前數日，兩國西南部邊境爆發交火，進一步加劇區域安全局勢。巴基斯坦政府長期指控阿富汗境內存在TTP成員並要求喀布爾採取行動，但阿富汗塔利班否認允許其領土被用於對巴基斯坦發動攻擊。

文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章

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