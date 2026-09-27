巴基斯坦警察檢查站遭自殺式炸彈攻擊　至少11死30傷

巴基斯坦西北部開伯爾普赫圖赫瓦省（Khyber Pakhtunkhwa）9月26日發生自殺式炸彈攻擊，一名襲擊者駕駛載有炸藥的車輛衝撞路邊警察檢查站後引爆炸彈，造成至少11人死亡、約30人受傷，部分傷者情況危殆。

事故發生在德拉伊斯梅爾汗（Dera Ismail Khan）地區。當地警方及救援單位表示，爆炸威力強大，造成現場多人死傷，多名傷者被送往附近醫院接受救治。警方也派遣拆彈小組前往現場，調查襲擊者使用的炸藥種類及爆炸經過。

警方表示，死者包括2名海關與稅務部門官員，多數傷亡者則為安全人員及路人。救援人員接獲通報後趕抵現場並將傷者送院，其中部分人傷勢嚴重。