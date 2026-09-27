南非約翰內斯堡附近再發現女性遺體　7月中至今第10宗

南非警方9月26日證實，在約翰內斯堡東部的坦比薩（Thembisa）發現女性遺體，自今年7月中旬以來，埃庫爾胡萊尼（Ekurhuleni）地區發現的女性遺體累積達到第十具。警方目前正調查這些案件是否有關，外界擔心可能涉及一名或多名連續殺手。
警方表示，最新發現的遺體疑似遭人以石塊攻擊致死，確切死因仍須等待驗屍結果確認。警方省級負責人Tommy Mthombeni表示，調查人員將設法查明死者身分及死亡經過，並追查涉案人士。
案件引發外界高度關注。警方最初是在今年7、8月間，在埃庫爾胡萊尼發現3具女性遺體，之後本月又在短短10天內發現另外6具遺體，使相關案件數量快速增加。多名死者年齡介於20多歲至30多歲，其中部分遺體被發現時全裸或缺失部分衣物，棄置於道路附近等戶外地方。
未有證據指石為連環殺人案
不過，警方目前尚未證實這10宗死亡案件均由同一人或同一群人所為。Mthombeni表示，調查人員確實在部分案件中發現相似之處，但目前沒有確鑿證據證明所有案件存在關聯；警方認為9月17日發現的第9具遺體涉及的案件可能是獨立事件，但也不排除其他案件之間存在關聯。
目前已有2名女子因涉及第9宗案件遭逮捕並被控謀殺。警方表示，該名死者遭刺傷並被割喉，但目前沒有證據將兩名被捕女子與其他女性死亡案件連結起來。
南非警方已派遣專門處理複雜及連環暴力犯罪案件的調查心理學單位參與調查。警方表示，最新發現的第10具遺體相關資訊目前仍有限，死者年齡及身分尚未公布，現場也正進行鑑識及相關調查工作。
南非長期面臨嚴重暴力犯罪及針對女性的暴力問題。近期埃庫爾胡萊尼接連發現女性遺體，再度引發社會對女性安全問題的關注。
文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章
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