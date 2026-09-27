南非約翰內斯堡附近再發現女性遺體　7月中至今第10宗

南非警方9月26日證實，在約翰內斯堡東部的坦比薩（Thembisa）發現女性遺體，自今年7月中旬以來，埃庫爾胡萊尼（Ekurhuleni）地區發現的女性遺體累積達到第十具。警方目前正調查這些案件是否有關，外界擔心可能涉及一名或多名連續殺手。

警方表示，最新發現的遺體疑似遭人以石塊攻擊致死，確切死因仍須等待驗屍結果確認。警方省級負責人Tommy Mthombeni表示，調查人員將設法查明死者身分及死亡經過，並追查涉案人士。

案件引發外界高度關注。警方最初是在今年7、8月間，在埃庫爾胡萊尼發現3具女性遺體，之後本月又在短短10天內發現另外6具遺體，使相關案件數量快速增加。多名死者年齡介於20多歲至30多歲，其中部分遺體被發現時全裸或缺失部分衣物，棄置於道路附近等戶外地方。