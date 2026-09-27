南韓中餐廳遭噴漆 4中國籍疑犯逃回國 警：疑與店名「習近平」有關

南韓京畿道城南市的一間中餐廳上周四(24日)凌晨遭人闖入破壞，於店內四處噴漆，又向食材噴灑疑似農藥的物質。警方鎖定4名疑犯，他們均為中國籍人士，並已潛逃回國。韓媒稱，調查員認為該餐廳成目標，或與店舖名字「習近平」有關，與中國領導人同名。
店主：最近數月收抗議電話
店主向韓媒稱，最近數月不斷收到電話抗議，也有人到店舖抗議，「兩個月前，有人向餐廳招牌噴黑色漆油後逃去，我有報警，但警方稱難以追尋疑犯」。京畿道盆唐警察署周日(27日)稱，4名疑犯在上周四淩晨2時40分左右闖入該餐廳，並在餐廳內向牆面、家具和其他物件噴塗紅色和黑色的油漆和顏料。他們又到廚房內向食材噴灑疑似農藥的物質。
犯案後往仁川機場搭機 一個月前入境
疑犯戴著口罩和帽子遮掩樣子作案，之後一同乘坐的士前往位於首爾的住處，隨後轉赴仁川國際機場乘機回國。據悉，他們分別飛往煙台和上海等地。調查發現4名疑犯早在一個月前分兩批進入南韓。警方表示，由於4人已經回國，目前追查其下落難度較大。警方計劃與有關方面開展司法合作，全力追查嫌疑人。
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