南韓中餐廳遭噴漆 4中國籍疑犯逃回國 警：疑與店名「習近平」有關

南韓京畿道城南市的一間中餐廳上周四(24日)凌晨遭人闖入破壞，於店內四處噴漆，又向食材噴灑疑似農藥的物質。警方鎖定4名疑犯，他們均為中國籍人士，並已潛逃回國。韓媒稱，調查員認為該餐廳成目標，或與店舖名字「習近平」有關，與中國領導人同名。

店主：最近數月收抗議電話

店主向韓媒稱，最近數月不斷收到電話抗議，也有人到店舖抗議，「兩個月前，有人向餐廳招牌噴黑色漆油後逃去，我有報警，但警方稱難以追尋疑犯」。京畿道盆唐警察署周日(27日)稱，4名疑犯在上周四淩晨2時40分左右闖入該餐廳，並在餐廳內向牆面、家具和其他物件噴塗紅色和黑色的油漆和顏料。他們又到廚房內向食材噴灑疑似農藥的物質。