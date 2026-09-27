「盲腸癌」病例急增專家關注 20至39歲升幅最大 疑與幾個因素有關

說起盲腸(闌尾)疾病，人們往往只會想到盲腸炎。近年「盲腸癌」(闌尾癌)的病例上升趨勢受到醫學界注目。研究顯示，美國29至44歲人士患闌尾腫瘤個案10年間增加71%；英國研究亦發現，1995年至2016年間闌尾癌發病率增加5倍，其中20至39歲群組升幅最大。 儘管盲腸癌仍屬罕見疾病，英國每10萬人只有約1.6宗病例，但專家認為增長趨勢值得關注。患者初期往往只有腹脹或輕微腹痛等模糊症狀，不少人確診時癌症已擴散，約一半晚期患者存活期不超過5年。

專家指，部分盲腸癌病例增加與檢測方法改變有關。由於近年切除盲腸手術數量上升，令更多隱藏腫瘤被發現，而世衛亦於2000年後，把一些本來被視為良性或低風險的類癌(carcinoid)，重新分類為神經內分泌腫瘤(NET)，並列為癌症統計。 英國曼徹斯特基斯蒂醫院(The Christie)盲腸癌中心主管Aziz教授表示：「我確實看到愈來愈年輕的人患上這種癌症。」他指，過去切除盲腸後未必會詳細化驗，如今更多樣本被檢查，因此發現更多第一期NET個案，而患者切除盲腸後通常毋須進一步治療。

不過，這並非全部原因。研究顯示，較具侵略性的闌尾腺癌(adenocarcinoma)自1995年起增加約3倍，而由盲腸腫瘤引起的假性黏液瘤腹膜癌(PMP)則增加約2.5倍。這些癌症大多較晚才被發現，治療亦更複雜。

進食過多加工食品疑為原因之一 目前醫學界仍未找到確切原因，但懷疑與基因、腸道微生物失衡、肥胖、缺乏運動，以及進食過多加工食品等因素有關。 英國男子Jonathan Pearcey於40歲時確診罕見PMP。他多年來一直受腹脹及腹部隱痛困擾，直至因疝氣手術接受CT檢查時才發現患癌。他回憶說：「現在回想起來，我當時腹脹的情況其實很明顯，體重亦相當高。」 Jonathan於2024年接受長達12.5小時的大型手術，切除脾臟、膽囊、闌尾、大部分大腸及部分受影響組織，其後再接受化療，但癌症後來復發。其個案反映盲腸癌初期症狀並不明顯，患者容易將持續腹脹及腹痛等警號忽略。