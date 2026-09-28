印度暴雨成災釀56死　尼泊爾泥石流造成14死 雪崩致11人失蹤

印度北部與鄰近的尼泊爾近日遭暴雨及風暴侵襲，引發洪水、泥石流及雪崩，多條河流水位升至警戒線以上。截至9月27日，印度北部至少56人死亡；尼泊爾有14人罹難，另有11名工人在雪崩中失蹤。

降雨量為同期19倍

印度北方邦政府表示，過去48小時內共有63個地區受到暴雨及風暴影響，至少117棟房屋受損。當地在截至9月26日的24小時內，降雨量更達到平常同期的19倍，部分地區因此出現嚴重水浸。

尼泊爾方面，巴格隆（Baglung）縣尼希霍拉（Nishi Khola）村落發生泥石流，一棟民居遭掩埋，造成3名兒童及1名女性死亡。當局表示，事故發生時4人正在屋內睡覺。