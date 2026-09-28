印度暴雨成災釀56死　尼泊爾泥石流造成14死 雪崩致11人失蹤

印度北部與鄰近的尼泊爾近日遭暴雨及風暴侵襲，引發洪水、泥石流及雪崩，多條河流水位升至警戒線以上。截至9月27日，印度北部至少56人死亡；尼泊爾有14人罹難，另有11名工人在雪崩中失蹤。
降雨量為同期19倍
印度北方邦政府表示，過去48小時內共有63個地區受到暴雨及風暴影響，至少117棟房屋受損。當地在截至9月26日的24小時內，降雨量更達到平常同期的19倍，部分地區因此出現嚴重水浸。
尼泊爾方面，巴格隆（Baglung）縣尼希霍拉（Nishi Khola）村落發生泥石流，一棟民居遭掩埋，造成3名兒童及1名女性死亡。當局表示，事故發生時4人正在屋內睡覺。
工人為行山客搭帳篷時遇雪崩
此外，尼泊爾北部馬南（Manang）縣的希姆隆喜馬拉雅山（Himlung Himal）基地遭雪崩掩沒，11名尼泊爾工人失蹤。這些工人當時正在為外國行山客搭建帳篷，而雪崩發生時，未有外國行山客在基地內，因此行山客沒有傷亡。
尼泊爾當局警告，全國77個行政區中有49個可能面臨突發洪水威脅，超過半數地區處於較高的洪水或突發性洪水風險。由於主要河流及支流水位持續上升，當局持續監測各地水情。
尼泊爾國家災害風險降低暨管理局表示，拉蘇瓦（Rasuwa）及努瓦科特（Nuwakot）等曾在上月致命洪災中受重創的地區，目前仍須保持警戒，但現階段尚未被列為高風險區。上月洪災造成超過1450人死亡，仍有數千人下落不明。
Fortes chuvas mataram 56 pessoas e feriram 46 no estado de Uttar Pradesh, Índia, entre 25 e 26 de setembro, destruindo mais de 1.000 casas, causando mortes de animais e danos às plantações. Segundo o jornal The Times of India.#Indian pic.twitter.com/nfdpOOiUm0— Hugo Borges (@hbj_r77032) September 27, 2026
🇮🇳🇳🇵 At least 19 people have been killed as severe flooding and landslides hit India and Nepal, while 10 workers remain missing after an avalanche in the Himalayas.— Mario Nawfal (@MarioNawfal) September 27, 2026
It comes as India’s Uttar Pradesh recorded 19 times its normal rainfall in just 24 hours, killing 15 people and…
🚨 Sad News: The ward office building in Baskhola, Galkot Municipality-9, Baglung, Nepal, has collapsed into the Daram River.— Ananda Nepali (@anandanepali99) September 28, 2026
बागलुङको गलकोट नगरपालिका–९, बासखोलास्थित वडा कार्यालय भवन दरमखोलामा खस्यो। pic.twitter.com/wqbwJ916Kc
洪水也對尼泊爾基礎設施造成影響。拉胡甘加河（Rahuganga River）水位上升後，一座40兆瓦水力發電的設施及輸電線塔受損，尼泊爾能源與水資源部表示，已派遣技術團隊評估損害並進行修復。
印度中央水利委員會則指出，分布於7個邦的30個河流監測站已處於「嚴重狀況」，水位介於警戒線與歷史最高洪水水位之間；包括恆河（Ganga）、甘達基河（Gandak）、戈西河（Kosi）、巴格馬蒂河（Bagmati）及納爾默達河（Narmada）等主要河川，部分監測站水位也已超過危險水位。
持續的洪水與泥石流也影響尼泊爾部分地區的通訊服務。當局表示，光纖及供電設施受損，使部分地區的電訊服務受到干擾。隨著降雨持續及河川水位上升，兩國相關單位仍持續進行災情監測與救援工作。
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