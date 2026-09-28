俄烏戰爭｜烏克蘭地面無人車深入俄軍後方　聲稱「威爾第行動 」致逾3000俄軍傷亡

俄烏戰事持續之際，烏克蘭軍方近日披露一項秘密軍事行動「威爾第行動」（Operation Vivaldi），利用大型轟炸型無人機將攜帶炸藥的地面無人車（UGV）空投至俄軍防線後方，讓機械人深入俄軍控制區域執行偵察、攻擊及破壞任務。烏克蘭第3軍團表示，威爾第行動已協助收復部分失地，並造成俄軍超過3,000人傷亡。 以無人機空投深入敵陣 配合步兵行動 據烏克蘭第3軍團說法，大型轟炸無人機可將自殺式無人地面車輛投放至距離前線超過10公里的俄軍後方，機械人落地後再由操作人員遙控，前往預定目標。部分地面無人車載有炸藥，可直接攻擊俄軍陣地；另一些則負責運送物資、偵察或協助清除地雷。

第3軍團指揮官Andrii Biletskyi表示，這是全球首度將無人地面作戰系統透過空投至敵軍後方的行動。軍方表示，地面機械人通常會在烏克蘭步兵前方行動，負責偵察及攻擊高風險目標，以降低士兵直接進入危險區域的需求。 這項行動是烏軍在頓內茨克州北部展開的「威爾第行動」一部分。第3軍團表示，截至目前已收復約125平方公里土地，其中約50平方公里為從俄軍手中收復的區域，並重新控制德羅比舍韋（Drobysheve）、尚德里霍洛韋（Shandryholove）及傑里洛韋（Derylove）等地。

執行1.5萬次任務 運送3300噸物資 烏軍表示，行動期間無人系統已執行超過1.57萬次任務，運送約3300噸物資，並攻擊俄軍指揮所、通訊節點、後勤設施、河流渡口及預備部隊。烏方同時利用防空及電子戰系統干擾俄軍無人機，使俄軍難以掌握烏軍攻勢部署。 對於俄軍損失，烏克蘭第3軍團聲稱，行動已造成俄軍超過3,000人傷亡，並削弱俄軍第20近衛合成軍、第25合成軍及第1坦克軍的進攻能力。不過，目前這項數字主要來自烏克蘭軍方，缺乏俄方或獨立來源驗證，實際傷亡規模仍無法確認。

❗️During the 🇺🇦Third Army Corps offensive in Operation Vivaldi, the world’s first strike UGV unit NC13 used modernized ground kamikaze drones armed with two Bullspike grenade launchers: the robots attacked Russian positions, detonated inside their shelters, and created the… pic.twitter.com/fMNByEYwCQ — 🪖MilitaryNewsUA🇺🇦 (@front_ukrainian) September 27, 2026