情侶威尼斯水上巴士陶醉活春宮 乘客隔玻璃門偷拍超傻眼(有片)

意大利威尼斯水上巴士近日發生令人O咀的一幕，一對情侶慾火來襲在船艙外就地「前後激戰」，以為神不知、鬼不覺，未料過程全被其他乘客隔著船艙門玻璃拍下，影片更上傳社交網分享……

英國《太陽報》等媒體報道，事發於威尼斯水上巴士N1航線上。當時水上巴士正從聖馬可廣場駛往羅馬廣場，威尼斯水都醉人夜色中，涉事情侶在浪漫舒逸氛圍下情不自禁，就在船艙外靠近玻璃門的位置上演活春宮。

從其他乘客隔著玻璃門拍攝的影片可見，女方雙手撐著艙門，褲子褪落，男方從後緊貼女子臀部有所動作，隨後女子轉身面對男子，把褲子拉一拉，雙方調整姿勢，再摟著對方，男子雙手在女方身上游動，似乎是在「激咀」，再有動作。