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出版：2026-Sep-27 19:19
更新：2026-Sep-27 19:19

曼谷連降48小時暴雨50區全水浸 周一全市停課(多圖有片)

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曼谷連下48小時暴雨50區全水浸 周一全市停課

曼谷連下48小時暴雨，市內50個區全部宣布進入水浸災難狀態。部分地區洪水至周日仍未退去。

泰國首都曼谷遭遇10年一遇暴雨，超過48小時不停落雨，降雨量達300毫米；全市50個區均遭水淹，宣布進入災難狀態。部分地區積水逾60厘米，民眾須划船出門，一度近4,900人須撤離，影響約5.2萬住戶。周日(27日)雨勢已停，但積水或需時3天才完全退去，周一全市停課。曼谷市長查察在社交網呼籲民眾避免外出，仍有數條道路水浸。超市則出現搶購情況，貨架被掃光。

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曼谷市民：周五晚洪水急速湧至

一名女居民周日說，兩名八十歲鄰居被困在屋內，因他們無法落樓，而她家裡的積水高至腰部，屋內所有東西都浸毀。她指日常生活受影響，地面樓層斷電，因水位不斷上升，浴室也不能使用。曼谷周四開始降雨，37歲居民Rachthanichporn Leeput稱，周五晚洪水突急速湧至，她在水中行了2至3公里到安全地方，「水位上升非常快，許多人、許多住戶無時間防備」。有南韓遊客稱，到曼谷旅遊最少10次，從未見過這麼嚴重水浸。因通往機場的道路被水淹，導致部分巴士停駛，素萬那普機場雖照常運作，但部分航班受天氣影響延誤。

另有曼谷市民稱，住所浸在水裡約30小時，今次水位較2011年暴雨嚴重。2011年暴雨導致泰國全國大範圍水淹，造成逾500人死亡。美聯社周日稱，過去10天，泰國全國最少8人因暴雨死亡。曼谷設立了逾200個臨時收容中心，至周日仍有約3,000人入住。官員稱，有31條道路仍受水浸影響。當局指，另有25個府逾54.5萬居民也受洪水影響，特別是中部和東部地區。

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