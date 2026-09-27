驚嚇！日本島根縣少女逛商場身上突傳異味 原來男子偷偷尾隨噴精液

日本島根縣松江市日前發生驚嚇的街頭性騷擾事件，當地媒體報道，一名10多歲少女在商場逛街時，突然聞到身上有異味，衣服也疑似沾上不明液體……

報道指，事發於本月25日下午3時許，少女在商場閒逛，突然聞到身上散發異味，再查看衣服便發現沾上不明液體，隨即通報商場職員，職員代為報警。

警方翻查閉路電視畫面後發現，事發時一名男子跟在少女後面，趁她沒注意即取出一個約7厘米長的透明膠樽，朝少女身上噴灑不明液體後拔足逃離，前往停車場取車逃逸。警方初步懷疑，透明膠樽內裝著男子的精液。