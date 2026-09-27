驚嚇！日本島根縣少女逛商場身上突傳異味 原來男子偷偷尾隨噴精液

日本島根縣松江市日前發生驚嚇的街頭性騷擾事件，當地媒體報道，一名10多歲少女在商場逛街時，突然聞到身上有異味，衣服也疑似沾上不明液體……
報道指，事發於本月25日下午3時許，少女在商場閒逛，突然聞到身上散發異味，再查看衣服便發現沾上不明液體，隨即通報商場職員，職員代為報警。
警方翻查閉路電視畫面後發現，事發時一名男子跟在少女後面，趁她沒注意即取出一個約7厘米長的透明膠樽，朝少女身上噴灑不明液體後拔足逃離，前往停車場取車逃逸。警方初步懷疑，透明膠樽內裝著男子的精液。
警方從男子的逃走路線及車輛特徵等著手追查。經過數小時搜索，警方當晚在松江市一間商店附近的停車場發現疑似涉案車輛，警員進入店內將男子帶返警署調查。
疑犯與受害人互不認識
警方表示，涉案男子今年41歲，住在岡山縣真庭市，是一名公司職員。男子接受警方查問，坦承在商場內向少女噴灑精液。警方隨後依涉嫌觸犯暴行罪，將男子正式拘捕。
男子與受害少女互不認識，警方正調查其犯案動機及案發經過等。警方亦將進一步調查男子過去有否涉及類似的猥褻案件。
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