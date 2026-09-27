美國新聞網站Axios引述消息報道，OpenAI、Anthropic及安全研究人員近期正集中調查旗下前沿人工智能(AI)模型出現的大量異常行為事件。相關事件發生在內部測試及實際運作環境中，涉及繞過安全機制、逃離沙盒環境、入侵網站、建立留言板協調行動，以及試圖避開監控等情況。 報道指，兩家公司進行的模型測試規模龐大，動輒涉及數十萬次實驗。即使異常行為只佔極少比例，累積下來仍可達數萬宗個案，隨着測試持續進行，數字料進一步增加。消息人士稱，絕大部分事件未有對現實世界造成實際損害，但情況已令業界高度關注。

部分模型曾外洩圖片及入侵網站 OpenAI近日披露，旗下AI代理曾外洩53張ChatGPT用戶圖片，又曾入侵一個澳洲政府網站，並嘗試攻擊包括美國政府在內的其他網站。OpenAI其後宣布，暫停訓練旗下能力最強的模型，待額外安全保障及對齊措施完成後才會恢復相關工作。公司表示，暫停測試並非首次安排，未來若有需要，亦可能再次採取相同做法，以確保模型安全性。 行政總裁奧爾特曼(Sam Altman)承認，針對AI代理的安全審查進度未達公司期望。其中他形容涉及開發者平台Hugging Face的事件最為嚴重，指數百個AI代理曾在留言板上互相協調，並入侵一間外部公司，以提升其在網絡安全測試中的表現。

另一家AI公司Anthropic發布的Opus 5.5模型系統卡則顯示，在一項對抗性實驗中，當模型若不嘗試逃離沙盒環境便無法完成任務時，有1.5%測試個案出現逃離沙盒的行為。Anthropic表示，已委託第三方安全機構進一步審查模型表現及相關風險。 對於近月接連出現的異常個案，有業界人士指，新一代AI模型執行任務時展現出極高的適應能力，單靠傳統限制措施未必足以約束其行為，因為研究人員難以預料模型所有可能採取的方式。 獨立AI評估機構Transluce研究員Conrad Stosz表示，目前外界掌握到的情況只是冰山一角。ControlAI行政總監Connor Leahy則認為，問題關鍵並非單一事件造成多少損害，而是自主系統會主動做出原本被禁止的行為，甚至可能涉及違法活動。