日本25歲狠父反鎖6樓屋內掟2幼女落街 警方一行動逆轉慘劇

日本岐阜縣發生一宗駭人家庭暴力案件，一名25歲男子與妻子吵架後反鎖住所內，與到場警員對峙，男子情緒失控，竟狠心將4歲及1歲女兒從6樓露台拋下……
CBC電視台、日本放送協會(NHK)等媒體報道，事發於歧阜縣各務原市，警方本月25日晚11時半左右接到男子的妻子報案，稱「吵架時被丈夫抓住手臂」，警員隨即到其寓所查看，但男子拒絕配合調查，並將自己和兩名年幼女兒反鎖屋內，跟警員對峙。
大批警員隨即到場增援，並在公寓樓下鋪設充氣防護墊，以防事故發生。直至26日凌晨4時20分左右，警方決定破門，未料男子疑似受刺激、突然情緒失控，竟將4歲及1歲女兒從6樓露台雙雙拋下。
所幸兩名女童跌在警方鋪設的防護墊上，消防及救護員立即將兩名女童移離並送院治理，兩人意識清醒。另一方面，警員入屋，即依殺人未遂罪嫌，將男子當場拘捕。警方表示，男子名為三浦友和，面對警方查問，他保持緘默，拒絕回應。
事發公寓一名男住戶受訪表示，當時正在睡覺，突然聽到叫喊聲，男子說：「我也打算一起死。」
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