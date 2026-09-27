日本25歲狠父反鎖6樓屋內掟2幼女落街 警方一行動逆轉慘劇

事發時，男子從6樓露台把4歲及1歲女兒雙雙拋下。(互聯網)

日本岐阜縣發生一宗駭人家庭暴力案件，一名25歲男子與妻子吵架後反鎖住所內，與到場警員對峙，男子情緒失控，竟狠心將4歲及1歲女兒從6樓露台拋下……

CBC電視台、日本放送協會(NHK)等媒體報道，事發於歧阜縣各務原市，警方本月25日晚11時半左右接到男子的妻子報案，稱「吵架時被丈夫抓住手臂」，警員隨即到其寓所查看，但男子拒絕配合調查，並將自己和兩名年幼女兒反鎖屋內，跟警員對峙。

大批警員隨即到場增援，並在公寓樓下鋪設充氣防護墊，以防事故發生。直至26日凌晨4時20分左右，警方決定破門，未料男子疑似受刺激、突然情緒失控，竟將4歲及1歲女兒從6樓露台雙雙拋下。