美國23歲女子買二手相機 SD卡竟有「9歲時的自己」 連串巧合不可思議

巧合之中的巧合……美國一名23歲女子早前在北卡羅來納州一場遺產拍賣會上買了3部二手數碼相機，沒想到在其中一部相機的記憶卡(SD卡)裡發現「9歲時的自己」，讓她驚訝不已…… 美媒報道，戴維斯(Haylee Davis)在拍賣會上以每部10美元的低價買了3部數碼相機。回家後，她替其中一部Canon充電，將裡面的SD卡插進其手提電腦，發現裡面全是陌生人的照片。好奇心驅使下，她開始從照片中尋找相機主人的線索，之後在一張照片裡發現「豪澤(Ryan Houser)」這名字，於是詢問繼父是否認識此人。詎料豪澤竟是繼父過去的學生，繼父亦曾與豪澤的父親共事。

戴維斯與繼父再一起翻看其他照片，打開另一個資料夾，一眼就認出照片中的9歲女孩，忍不住大叫：「那是我！」，頓時覺得不可思議。 戴維斯的家人也設法將SD卡歸還給豪澤。原來她的哥哥與豪澤有遠親關係，便主動聯絡對方，幾星期後豪澤返回北卡州，記憶卡也物歸原主。

豪澤表示，這些數碼相機出售前，他已將裡面的記憶卡全部收起，但可能忘記取出這一張，裡面保存著豪澤人生數個重要階段的照片，包括不久前離世父親的珍貴照片。 至於照片中為何會出現9歲時的戴維斯？豪澤表示，他當時剛完成阿帕拉契小徑的徒步旅行，一名朋友的母親正好在戴維斯就讀的小學工作，因此邀請他到學校與學生分享旅程，而戴維斯正是台下的學生之一。談到這連串不可思議的巧合，豪澤說，「就像冥冥之中的安排」。 戴維斯將這段奇妙經歷分享至TikTok，引發網友好奇。