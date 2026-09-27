習特會｜熊貓「平平」「福雙」抵達美國 特朗普：不會與中國整合AI技術

國家主席習近平上周國事訪問美國3天，周五結束行程回國。美國總統特朗普周六稱，與習近平在AI(人工智能)議題上深入討論(a big talk)，但他指美國在AI大為領先，不會與中國整合技術，「當你領先時，不會與對方分享」。他又提到，在習特會中提及台灣問題，稱習近平明白他的立場。習近平在今次訪美行程中宣布兩隻熊貓「平平」和「福雙」將旅居美國，標誌中美關係友好。牠們昨已抵達美國亞特蘭大，將於亞特蘭大動物園展開為期10年的旅居生活。

載著平平和福雙的包機周日凌晨從四川成都雙流機場出發，於美國時間周日早上抵達亞特蘭大國際機場。平平為雄性，2020年3月17日出生；福雙為雌性，2020年10月18日出生。中方已安排兩批獸醫、飼養員提前赴亞特蘭大動物園做好各項準備。中方人員將駐園照顧兩隻熊貓度過隔離檢疫期，協助牠們適應新環境和訓練牠們的行為。亞特蘭大動物園副園長費列向新華社稱，動物園熱情歡迎熊貓到來，改造及提升場館設備，期待熊貓度過一個多月的適應期後，與遊客正式見面。

習特會｜外交部：達成8點成果共識 白宮和中國外交部各自公布了習特會成果，外交部周六公布以下8點成果共識，包括特朗普有意出席11月於深圳舉行的亞太經合組織(APEC)領導人非正式會議。 1.雙方同意構建「基於尊重、公平、對等的中美建設性戰略穩定關係」。 2.雙方同意相互支持對方辦好亞太經合組織(APEC)領導人非正式會議和二十國集團(G20)領導人峰會。兩國元首有意出席對方主辦的會議。 3.兩國元首同意伊朗應履行不發展核武器的承諾，任何國家或機構都不得對國際水道徵收通行費。

4.兩國元首憶及中國和美國是二戰盟友，並肩作戰贏得戰爭勝利。 5.兩國元首認可中美經貿磋商機制積極作用和雙方經貿團隊磋商成果，包括建立並推進貿易理事會等機制，達成「300億美元」對等降稅安排，延期吉隆坡經貿磋商成果等，並指示予以落實。 6.中美禁毒執法部門合作取得視覺化成果。近期，雙方密切合作，聯合破獲多起涉新精神活性物質及前體化學品案件，在兩國抓獲數十名相關犯罪嫌疑人。 7.雙方同意建立中美人工智能對話，交流人工智能相關風險和惠益。下次對話將於今年11月舉行。雙方同意建立人工智能事件的溝通管道。

8.美方歡迎中方租借給美國亞特蘭大動物園的一對大熊貓抵美。 此外，中美兩軍還同意盡快簽署加強危機溝通與預防的諒解備忘錄，繼續合作搜尋在華美軍失蹤人員遺骸。 白宮的聲明則稱，雙方同意為300億美元貨品削減關稅，並就AI展開對話；減關稅的貨品包括美國出口到中國的農產品、木材和化妝品，以及美國從中國入口的小型電器、玩具和裝飾。路透社形容今次習特會，像私人外交多於為雙方關注議題取得突破的公共外交。