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國際
出版：2026-Sep-28 09:43
更新：2026-Sep-28 09:43

駐英美軍基地受恐襲威脅　英警疏散居民拘5疑犯(有片)

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網上流傳懷疑居民拍攝所拍攝的疑犯被捕照。(X)

網上流傳懷疑居民拍攝所拍攝的疑犯被捕照。(X)

英國警方在英格蘭一個被美軍用於打擊伊朗的空軍基地附近，拘捕5名男子，懷疑他們準備實施恐怖主義行為。美國總統特朗普表示，疑犯企圖造成「重大破壞」。

綜合報道，英國警方當地時間星期日凌晨近1時接獲報案，指有3輛可疑車輛正駛向英格蘭西南部的英國皇家空軍費爾福德基地(RAF Fairford)。警方宣布為「重大事故」，並在基地附近拘捕5名男子，其後反恐警察接手調查。英國反恐警務高級全國協調員埃文斯(Vicki Evans)表示，調查仍處於初步階段，5名男子目前仍被扣留，警方正與相關部門合作，了解事件經過及背景。警方在基地周圍設置約400米警戒線，爆炸品處理小組則檢查涉案貨車。附近一個村落約85戶居民一度需要撤離，武裝警員亦在基地一帶巡邏。英國傳媒引述報案的居民指，當時見到一群戴口罩、看似中東人的年輕人，在基地附近奔跑，認為有可疑，於是報警。當地警方指目前情況已受控，但未有透露疑犯國籍。網上流傳懷疑居民拍攝所拍攝的疑犯被捕照。

駐英美軍基地受恐襲威脅5男被捕，英警疏散居民拘5疑犯。(X) 警方在基地周圍設置約400米警戒線，爆炸品處理小組則檢查涉案貨車。(X) 警方在基地周圍設置約400米警戒線，爆炸品處理小組則檢查涉案貨車。(X) 警方在基地周圍設置約400米警戒線，爆炸品處理小組則檢查涉案貨車。(X)

特朗普：5人企圖造成重大破壞

《路透社》引述消息報道，當局認為犯案動機最有可能與伊朗有關，亦正調查是否涉及俄羅斯或伊斯蘭極端分子。英國首相貝安德(Andy Burnham)在社交平台發文指，明白今次事件令附近居民和其他國民深感擔憂，強調政府會採取必要措施保護國民安全，同時呼籲外界在當局查明全部事實之前，不要進行猜測。美國駐英大使館提醒在當地的美國公民保持警惕，並注意個人安全。美國總統特朗普回應事件，指5人企圖造成重大破壞，他們已被監視一段長時間，最終被捕。

英國政府今年3月批准美軍使用費爾福德基地攻擊伊朗，包括派出基地內的轟炸機打擊伊朗的導彈設施。伊朗革命衛隊7月曾警告英國，任何用於攻擊伊朗的基地都會成為合法攻擊目標。

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