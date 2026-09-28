駐英美軍基地受恐襲威脅5男被捕　英警疏散居民拘5疑犯(有片)

英國警方在英格蘭一個被美軍用於打擊伊朗的空軍基地附近，拘捕5名男子，懷疑他們準備實施恐怖主義行為。美國總統特朗普表示，疑犯企圖造成「重大破壞」。

綜合報道，英國警方當地時間星期日凌晨近1時接獲報案，指有3輛可疑車輛正駛向英格蘭西南部的英國皇家空軍費爾福德基地(RAF Fairford)。警方宣布為「重大事故」，並在基地附近拘捕5名男子，其後反恐警察接手調查。英國反恐警務高級全國協調員埃文斯(Vicki Evans)表示，調查仍處於初步階段，5名男子目前仍被扣留，警方正與相關部門合作，了解事件經過及背景。警方在基地周圍設置約400米警戒線，爆炸品處理小組則檢查涉案貨車。附近一個村落約85戶居民一度需要撤離，武裝警員亦在基地一帶巡邏。英國傳媒引述報案的居民指，當時見到一群戴口罩、看似中東人的年輕人，在基地附近奔跑，認為有可疑，於是報警。當地警方指目前情況已受控，但未有透露疑犯國籍。網上流傳懷疑居民拍攝所拍攝的疑犯被捕照。