烏克蘭披露移送北韓戰俘消息　南韓要求澄清及道歉

烏克蘭日前披露移送北韓戰俘到南韓的消息，並否認同意對行動保密，引起南韓不滿。南韓總統府府昨日(27日) 要求烏克蘭政府就其洩漏北韓戰俘遣返回南韓一事作出正式澄清和道歉。
烏克蘭總統澤連斯基上星期四(24日)在聯合國大會表示，烏方最近將兩名參與俄烏戰事的北韓戰俘送到南韓，又指要活捉北韓士兵並不容易。南韓政府表示遺憾，表示兩國曾根據人道主義原則和保護相關人員的利益，就此事達成協議，不予公開。烏克蘭總統府一位官員聲稱「根本不存在這樣的協議」，爭議再次爆發。青瓦台隨後發表正式聲明，指對烏克蘭政府單方面違反協議公開此事，隨後又發表「虛假聲明」否認存在任何保密協議的行為表示強烈遺憾。
李在明：對烏方公開事件深感遺憾
青瓦台聲明逐條解釋保密協議的達成過程，並要求烏克蘭方面做出正式澄清並道歉，當中提到，烏克蘭多次透過各種渠道與南韓討論移交戰俘的事，並要求保密，後來雙方達成保密共識，但基輔仍單方面公開相關消息，批評基輔當局否認曾達成保密協議，是損害兩國政府之間的互信。南韓總統李在明同日在社交平台發文，指移送北韓戰俘是極度敏感的問題，對烏方公開事件深感遺憾。
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