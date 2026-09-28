「蝙蝠俠」赴派對途中遇劫案 順手追賊報警尋回失物(有片)

英國諾福克郡一名男子早前打扮成蝙蝠俠前往參加朋友的生日派對途中，巧遇 一名女子的被搶手袋，於是上前追捕涉案男子，並向警方求助，最終更協助受 害人尋回失物並物歸原主。
綜合報道，事發於上周六(19 日)，在諾福克郡女王街(Queen Street)一間酒吧外發 生。當時25歲男子Sonni Mason特意作蝙蝠俠裝扮，與友人正排隊參加朋友的 生日慶祝活動，期間一名陌生男子突然加入他們，對方起初表現友善，隨後卻 指責兩名女子偷走他的香煙，並搶走其中一名女子的手袋並逃跑。Sonni見狀立 即追趕，並在市中心遇到巡邏警員時上前求助。
「蝙蝠俠」：希望鼓勵更多人向有需要者伸出援手
眾人後來發現，被搶的手袋被丟在附近的一道高墻上。由於位置太高，Sonni 在朋友的協助攀爬上去，取回那手袋，並歸還給失主。相關視頻隨後在影片分享平台TikTok上爆紅，吸引超過30萬人次觀看。Sonni事後受訪時 表示，能幫忙找回失物並確保女子安全，讓他感到欣慰，並希望自己的經歷能 鼓勵更多人向有需要者伸出援手。當地警方證實這宗案件，暫時未有任何人被 捕。
W ubiegły weekend w Norwich w Anglii 25-letni Sonni Mason wybrał się na bal przebierańców w stroju Batmana. Gdy czekał w kolejce przed klubem, zauważył, że pewien mężczyzna ukradł kobiecie torebkę. Mason, niczym prawdziwy superbohater, natychmiast ruszył za złodziejem w pościg. W… pic.twitter.com/UqSBEwN9x8— Venek (@Venek__) September 27, 2026