「蝙蝠俠」赴派對途中遇劫案 順手追賊報警尋回失物(有片)

英國諾福克郡一名男子早前打扮成蝙蝠俠前往參加朋友的生日派對途中，巧遇 一名女子的被搶手袋，於是上前追捕涉案男子，並向警方求助，最終更協助受 害人尋回失物並物歸原主。

綜合報道，事發於上周六(19 日)，在諾福克郡女王街(Queen Street)一間酒吧外發 生。當時25歲男子Sonni Mason特意作蝙蝠俠裝扮，與友人正排隊參加朋友的 生日慶祝活動，期間一名陌生男子突然加入他們，對方起初表現友善，隨後卻 指責兩名女子偷走他的香煙，並搶走其中一名女子的手袋並逃跑。Sonni見狀立 即追趕，並在市中心遇到巡邏警員時上前求助。