獨居女家中如廁壞鎖 狂砸3小時「破門而出」 提醒下次記得一事

日本《北海道新聞》體育記者高津戶璃步在家中如廁時，廁所門鎖不知原因鎖死無法開啟，最終她拆下廁所的伸縮杆，狂砸3小時「破門而出」(X)

日本北海道一名女記者，日前在家中如廁時，廁所門鎖不知原因鎖死無法開啟，最終她拆下廁所的伸縮杆，狂砸3小時「破門而出」，她於社交平台講述事件經過，提醒大家如廁時記得帶手機，引來4000萬人次瀏覽熱議。

高津戶璃步是《北海道新聞》的體育記者，她指自己獨居生活大約10年，上周五(25日)如廁時，不知為何廁所門鎖竟然鎖死，她於是用伸縮杆連續砸門3小時，把廁所門板砸出大洞脫困。

高津戶璃步將被砸穿的廁所門照片上傳，並指如果不是廁所裡恰好有伸縮杆，不知道自己能否僥倖逃過一劫，她提醒獨居人士，「上廁所要記得帶手機，沒法聯繫外界真的可能會完蛋！」

「其實獨居可以不用把門完全關上」

高津戶璃步表示，從沒想過會遇上這種事，因此也沒有考慮過預防方式，希望自己的情況能夠提醒其他人。除了隨身攜帶手機外，也建議廁所內放置螺絲起子或斧頭。她亦指出，既然反正是獨居，如廁時其實可以不用把門完全關上，如果真的被困住了，最極端情況下馬桶水箱蓋其實也可以拿來當成破門工具。