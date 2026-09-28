南韓人過中秋壓力調查：親戚「八卦」問私事最反感

《韓國時報》(The Korea Times)報道，親戚過度干涉私生活以及「八卦」問太多私人問題，是今年中秋假期最令南韓人反感的事，被拿來與兄弟姊妹或其他人比較，則是最令人感到不舒服的話題。
《韓國時報》報道，根據研究機構PMI針對今年中秋假期進行的調查，南韓全國1,000名20至69歲的成年人中，48.5%受訪者說，「親戚過度干涉和詢問涉及個人私隱的問題」，是最令人反感的節日習俗。調查於9月11日至14日進行。
此外，受訪者提及頻率最高的中秋習俗依次序為「準備過多祭祖供品」(40.8%)、「節日期間家務分配不均」(29.8%)、「節慶禮金」(25.5%)，以及「節日送禮過度」(23.7%)。
親戚「八卦」問私事高居「最迫切需要改變的節慶習俗」榜首，30.6%受訪者選取這選項。哪些是自己最不希望與家人及親戚討論的話題？最多人回答「被拿來與兄弟姊妹或其他人比較」，佔27.9%。
調查發現，「年薪和收入」(26.6%)、「就業及職涯變動」(24.6%)、「政治與社會議題」(24.4%)、「婚姻狀況及結婚計劃」(21.6%)，以及「外貌、體重及健康」(18.1%)，都是南韓民眾過中秋時不想談論的話題。
不同世代對中秋節帶來的壓力感受也存在明顯差異，20多歲和30多歲受訪者較容易因親戚詢問私人問題感到不自在，而40多歲和50多歲受訪者則較容易因為準備過節和探親訪友感受較大壓力。
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