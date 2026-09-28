南韓人過中秋壓力調查：親戚「八卦」問私事最反感

《韓國時報》(The Korea Times)報道，親戚過度干涉私生活以及「八卦」問太多私人問題，是今年中秋假期最令南韓人反感的事，被拿來與兄弟姊妹或其他人比較，則是最令人感到不舒服的話題。

《韓國時報》報道，根據研究機構PMI針對今年中秋假期進行的調查，南韓全國1,000名20至69歲的成年人中，48.5%受訪者說，「親戚過度干涉和詢問涉及個人私隱的問題」，是最令人反感的節日習俗。調查於9月11日至14日進行。

此外，受訪者提及頻率最高的中秋習俗依次序為「準備過多祭祖供品」(40.8%)、「節日期間家務分配不均」(29.8%)、「節慶禮金」(25.5%)，以及「節日送禮過度」(23.7%)。