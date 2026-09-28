如廁期間被大水沖走　男子連人帶廁所馬路漂流(有片)

如廁期間被大水沖走，男子連人帶廁所馬路漂流。(X)

哥倫比亞濱海城市首府巴蘭基亞近日暴雨成災，馬路變成水道，一名恰巧正在移動式廁所內大便的男子，竟連人帶廁所被洪水一起沖走，荒誕的畫面在網上竟被瘋傳。

綜合報道，巴蘭幾亞近日遭遇暴雨襲擊，多個地區都被大水淹沒，事發於上周一(21日)，原本安置在西蒙玻利瓦大道附近的一間移動式廁所，遭洪水一併沖走，它順著馬路上湍流一路漂流，詎料裡頭一名男子正在如廁，見廁所被沖走立即大聲求救。