如廁期間被大水沖走　男子連人帶廁所馬路漂流(有片)

哥倫比亞濱海城市首府巴蘭基亞近日暴雨成災，馬路變成水道，一名恰巧正在移動式廁所內大便的男子，竟連人帶廁所被洪水一起沖走，荒誕的畫面在網上竟被瘋傳。
綜合報道，巴蘭幾亞近日遭遇暴雨襲擊，多個地區都被大水淹沒，事發於上周一(21日)，原本安置在西蒙玻利瓦大道附近的一間移動式廁所，遭洪水一併沖走，它順著馬路上湍流一路漂流，詎料裡頭一名男子正在如廁，見廁所被沖走立即大聲求救。
網民：廁所漂流記
網上影片顯示，流動廁所一路漂流，鏡頭外有人焦急大喊，催促民眾趕快把廁所內的人救出來。所幸流水稍緩下來，一名男路人趁機涉水將廁所移到路邊，廁所內戴著白色鴨咀帽男子確認安全後，終於從廁所裡走出來，並將廁所推到路旁，鏡頭外也傳來肯定與讚揚的口哨聲。報道中未有交代受困男子的身分，以及他和廁所漂流距離等訊息。影片曝光後隨即被瘋傳，不少網民大呼驚險之外，亦有人不禁調侃這事件為「廁所漂流記」。
PASA EN LOCOMBIA. Pasó en Barranquilla, la ciudad que, según los mismos barranquilleros, cuenta con "El Mejor" alcalde del país. Otra vez los arroyos y, esta vez, arrastrando hasta baños portátiles de la alcaldía. Escuchen el humor costeño. pic.twitter.com/XIhx5xuEUR— ChivasYCrónicas (@ChivasYCronicas) September 21, 2026
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