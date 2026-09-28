熱門搜尋:
國慶黃金周 車Cam直擊 新皇崗口岸 結業潮 新店關注組 C觀點 網上熱話 二手樓 消暑方法 周顯 健身 減肥
返回
國際
出版：2026-Sep-28 14:15
更新：2026-Sep-28 14:15

如廁期間被大水沖走　男子連人帶廁所馬路漂流(有片)

分享：
如廁期間被大水沖走，男子連人帶廁所馬路漂流。(X)

如廁期間被大水沖走，男子連人帶廁所馬路漂流。(X)

哥倫比亞濱海城市首府巴蘭基亞近日暴雨成災，馬路變成水道，一名恰巧正在移動式廁所內大便的男子，竟連人帶廁所被洪水一起沖走，荒誕的畫面在網上竟被瘋傳。

綜合報道，巴蘭幾亞近日遭遇暴雨襲擊，多個地區都被大水淹沒，事發於上周一(21日)，原本安置在西蒙玻利瓦大道附近的一間移動式廁所，遭洪水一併沖走，它順著馬路上湍流一路漂流，詎料裡頭一名男子正在如廁，見廁所被沖走立即大聲求救。

所幸流水稍緩下來，一名男路人趁機涉水將廁所移到路邊。(X) 廁所內戴著白色鴨咀帽男子確認安全後，終於從廁所裡走出來，並將廁所推到路旁。(X) 廁所內戴著白色鴨咀帽男子確認安全後，終於從廁所裡走出來，並將廁所推到路旁。(X) 鏡頭外也傳來肯定與讚揚的口哨聲。(X)

網民：廁所漂流記

網上影片顯示，流動廁所一路漂流，鏡頭外有人焦急大喊，催促民眾趕快把廁所內的人救出來。所幸流水稍緩下來，一名男路人趁機涉水將廁所移到路邊，廁所內戴著白色鴨咀帽男子確認安全後，終於從廁所裡走出來，並將廁所推到路旁，鏡頭外也傳來肯定與讚揚的口哨聲。報道中未有交代受困男子的身分，以及他和廁所漂流距離等訊息。影片曝光後隨即被瘋傳，不少網民大呼驚險之外，亦有人不禁調侃這事件為「廁所漂流記」。

訂閱 《am730》 電子報
每周精選內容直送收件箱📧 掌握重要新聞資訊📈 財經投資🤖AI科技生活 🍽 美食玩樂 🛍 消費優惠 📰 城中熱話 提交代表本人同意接收am730所發出的推廣電郵，你可查閱本網站的私隱政策

恭喜你！獲取1分 !

更多積分任務