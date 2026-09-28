俄烏戰爭｜烏南城鎮奧萊什基淪人間煉獄 居民吃野草充飢 向外界求救：我們正捱餓

英國《衛報》報道，烏克蘭南部遭俄軍佔領的奧萊什基鎮(Oleshky)據報糧食耗盡，約2,000名平民，包括50名兒童陷入飢荒。烏克蘭當局已出動大型無人機，向當地空投糧水及醫療物資。 一名仍留在當地等待俄方安排撤離的女子利用手機傳訊向外界求救，「我們在奧萊什基，沒辦法離開。我們正在捱餓……現在我完全沒有東西可吃。」她說，「真的很難捱。我們去年冬天住的房子也被摧毀、燒掉，就跟自己的家一樣」。 奧萊什基位於第聶伯河河東岸，與烏克蘭南部城市赫爾松(Kherson)隔河相望。熟悉當地情況的烏克蘭人形容，奧萊什基已淪為「人間煉獄」。過去的周末，赫爾松當局利用大型無人機向奧萊什基及周邊地區大規模空投緊急糧食、食水和醫療物資。據報，俄羅斯再次拒絕為撤離平民而停火。

赫爾松州當局表示，這次行動向100個地點空投約4噸糧食，但無法確定有多少物資被俄軍搶走。 烏克蘭外交部長西比哈上周在聯合國大會上警告，奧萊什基正面臨「人道災難」。他呼籲立即撤離當地居民，並指控俄羅斯刻意讓居民無法維持基本生活，企圖「令他們活活餓死」。 克里姆林宮發言人培斯科夫坦言，奧萊什基形勢「嚴峻」，反指控烏軍阻撓人道物資運送。

據報導，直到5月，糧食供應仍能送進奧萊什基，但從5月開始，俄軍布設的地雷日益密集，加上無人機活動頻繁，導致糧食運送完全中斷。烏軍今夏持續以無人機攻擊俄軍補給線，據報也導致俄軍前線物資短缺，部分士兵因此搶奪平民糧食。 奧萊什基居民表示，他們現在每天只能吃一餐，而且往往只是沒有馬鈴薯的湯，有時甚至只能吃野草果腹。 赫爾松州長普羅克丁表示，過去周末的空投是迄今規模最大的同類行動之一。他強調，俄羅斯有責任提供糧食、藥品、醫療及衛生用品，也應允許人道救援人員進入當地。

負責奧萊什基軍政事務的哈薩年科表示，當地情況自去年底起進一步惡化，現在已無電力，居民也沒有現金，整座城鎮幾乎無法正常運作。 烏克蘭官員認為，俄軍拖延撤離行動，是為阻止烏軍發動反攻。哈薩年科指出，「俄羅斯人擔心(針對奧萊什基的)反攻會從赫爾松市開始，所以他們把平民當作人盾」。 她說，奧萊什基已有近1000年歷史，如今卻陷入前所未見的恐怖境地。由於無人機持續活動，無人敢冒險搬運罹難者遺體，部分遺體被迫留在醫院地下室以及城市各處，甚至遭野狗啃食。