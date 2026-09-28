獵豹尾隨突襲叼走6歲女童　1小時後找回屍體(有片)

印度古吉拉特邦一名6歲女童在夜間出外玩耍，詎料遭到一隻獵豹尾隨，還突然施襲將她拖走，到女童被發現時，已變為一具屍體。綜合報道，事發於上周三(23日)晚間， 6歲女童Prisha Solanki住在古吉拉特邦的德基亞利村，村莊多個監視器畫面記錄到，一頭獵豹在Prisha出門當刻，已尾隨跟蹤，畫面中清楚看到獵豹身上的花紋；當女童幾乎到達遊樂地點時，獵豹確認可以行動，隨即猛撲女童將她撞倒，快速地咬著她，將她拖入黑暗的農田與陰影之中。