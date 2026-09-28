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出版：2026-Sep-28 15:45
更新：2026-Sep-28 15:45

獵豹尾隨突襲叼走6歲女童　1小時後找回屍體(有片)

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獵豹尾隨突襲叼走6歲女童，1小時後找回屍體。(X)

獵豹尾隨突襲叼走6歲女童，1小時後找回屍體。(X)

印度古吉拉特邦一名6歲女童在夜間出外玩耍，詎料遭到一隻獵豹尾隨，還突然施襲將她拖走，到女童被發現時，已變為一具屍體。綜合報道，事發於上周三(23日)晚間， 6歲女童Prisha Solanki住在古吉拉特邦的德基亞利村，村莊多個監視器畫面記錄到，一頭獵豹在Prisha出門當刻，已尾隨跟蹤，畫面中清楚看到獵豹身上的花紋；當女童幾乎到達遊樂地點時，獵豹確認可以行動，隨即猛撲女童將她撞倒，快速地咬著她，將她拖入黑暗的農田與陰影之中。

畫面中清楚看到獵豹身上的花紋。(X) 一頭獵豹在Prisha出門當刻，已尾隨跟蹤。(X) 當女童幾乎到達遊樂地點時，獵豹隨即猛撲女童將她撞倒。(X) 獵豹快速地咬著她，將她拖入黑暗的農田與陰影之中。(X) 當時附近有兩人目擊事件，嚇得逃離現場求援。(X)

獵豹入村殺人 令村民人心惶惶

當時附近有兩人目擊事件，嚇得逃離現場求援。Prisha的叔叔Ketan Solanki表示，她被豹子叼走大約1小時後，就在附近一片大豆田裡找到她的屍體。事發的村壯類近著名的吉爾國家公園，當地以亞獅聞名，近期已發生幾宗獅子出沒及衝突事件，今次獵豹入村殺人令村民人心惶惶，當地林業部門已經在附近部署8個誘捕籠，試圖捕捉這隻獵豹，派員在當地密集巡邏，並呼籲居民在夜間必須保持高度警惕。

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