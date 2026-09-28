獵豹尾隨突襲叼走6歲女童　1小時後找回屍體(有片)

印度古吉拉特邦一名6歲女童在夜間出外玩耍，詎料遭到一隻獵豹尾隨，還突然施襲將她拖走，到女童被發現時，已變為一具屍體。綜合報道，事發於上周三(23日)晚間， 6歲女童Prisha Solanki住在古吉拉特邦的德基亞利村，村莊多個監視器畫面記錄到，一頭獵豹在Prisha出門當刻，已尾隨跟蹤，畫面中清楚看到獵豹身上的花紋；當女童幾乎到達遊樂地點時，獵豹確認可以行動，隨即猛撲女童將她撞倒，快速地咬著她，將她拖入黑暗的農田與陰影之中。
獵豹入村殺人 令村民人心惶惶
當時附近有兩人目擊事件，嚇得逃離現場求援。Prisha的叔叔Ketan Solanki表示，她被豹子叼走大約1小時後，就在附近一片大豆田裡找到她的屍體。事發的村壯類近著名的吉爾國家公園，當地以亞獅聞名，近期已發生幾宗獅子出沒及衝突事件，今次獵豹入村殺人令村民人心惶惶，當地林業部門已經在附近部署8個誘捕籠，試圖捕捉這隻獵豹，派員在當地密集巡邏，並呼籲居民在夜間必須保持高度警惕。
VIDEO | A six-year-old girl was killed by a leopard in Gujarat's Junagadh district. The incident took place on Wednesday night at the farm of Thobhanbhai Korat in Dedkiyal village.— Press Trust of India (@PTI_News) September 25, 2026
The leopard attacked and killed Prisha Solanki. Her body was found later near the farm. A team… pic.twitter.com/ADj0BwBTDx
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