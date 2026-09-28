美國佛州空軍基地26歲女士官 陳屍被焚毀車內

美國佛羅里達州埃格林空軍基地（Eglin Air Force Base）附近，一名26歲女軍人Tamera Moniq Bolden-Cleckley的遺體被發現陳屍在一輛遭焚燒的汽車內，美軍表示，死者身分已確認為一名高級空軍士官，但未透露更多細節。
死者來自德州，隸屬第96外科作戰中隊（96th Surgical Operations Squadron）。她的遺體於9月23日被發現，當時安全部隊正在附近巡邏，意外發現這輛被燒毀的車輛。
報道引述第96外科作戰中隊指揮官Col. Daniel Micsunescu證實，「我懷著沉重的心情，向大家宣布高級空軍士官Bolden-Cleckley離世，她是我們團隊一份子。」第96測試聯隊（96th Test Wing）指揮官Col. Chris Keithley表示，Bolden-Cleckley是「第96測試聯隊團隊中重要一員」，並向她的家人、朋友及空軍同袍表達哀悼。
Bolden-Cleckley2021年加入美國空軍，之後被分派至外科中隊，擔任放射師，主要從事醫療影像相關工作。目前聯邦調查人員尚未公布她的死因、汽車起火原因或是否涉及刑事案件。
文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章
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