美國佛州空軍基地26歲女士官 陳屍被焚毀車內

美國佛羅里達州埃格林空軍基地（Eglin Air Force Base）附近，一名26歲女軍人Tamera Moniq Bolden-Cleckley的遺體被發現陳屍在一輛遭焚燒的汽車內，美軍表示，死者身分已確認為一名高級空軍士官，但未透露更多細節。

死者來自德州，隸屬第96外科作戰中隊（96th Surgical Operations Squadron）。她的遺體於9月23日被發現，當時安全部隊正在附近巡邏，意外發現這輛被燒毀的車輛。