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出版：2026-Sep-28 15:26
更新：2026-Sep-28 15:26

濟州民宿綁架案｜2女遭中國籍同胞囚禁毆打　被迫轉帳失10萬

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南韓濟州島中國籍旅客遭同胞綁架搶劫。（示意圖／中天新聞）

南韓濟州島中國籍旅客遭同胞綁架搶劫。（示意圖／中天新聞）

南韓濟州島兩名女旅客被中國籍同胞綁架及搶劫事件。南韓傳媒《中央日報》報道，地點為西歸浦市一間單棟民宿，日前兩名20多歲中國籍女旅客疑遭5名同胞毆打、拘禁，被搶走手機、平板電腦，更被迫透過銀行App轉帳10萬元人民幣（約11.7萬港元）。

3疑犯落網 2人在逃

報道指出，涉案5人分別在9月20日至21日從中國前往濟州。9月21日下午約2時30分，5人涉嫌在西歸浦市一間單棟民宿內，對2名中國籍女子施暴並拘禁二人，奪走她們的手機及平板電腦後，再強迫其中一名受害者使用銀行App，將戶口內約10萬元人民幣轉出。

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直到隔日下午3時左右，其中一名受害女子趁機逃離民宿，向住宿設施工作人員求助，案件才曝光。警方接報後，立即展開追查，當天在涉案民宿內逮捕2名疑犯。

此外，警方當晚約7時在濟州國際機場出境處，攔截一名準備搭乘班機前往中國的30多歲男子。不過，另外2名涉案人士早在22日上午警方接獲報案前，已乘機離開南韓，目前警方正追查2人下落。

西歸浦警方目前以特殊強盜及共同監禁等方向，調查3名已落網的中國籍疑犯。警方表示，三名疑犯均否認罪行，警方將進一步釐清疑犯與2名受害者的認識經過、犯案動機，以及是否涉及其他案件。

文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章

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