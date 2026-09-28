濟州民宿綁架案｜2女遭中國籍同胞囚禁毆打　被迫轉帳失10萬

南韓濟州島兩名女旅客被中國籍同胞綁架及搶劫事件。南韓傳媒《中央日報》報道，地點為西歸浦市一間單棟民宿，日前兩名20多歲中國籍女旅客疑遭5名同胞毆打、拘禁，被搶走手機、平板電腦，更被迫透過銀行App轉帳10萬元人民幣（約11.7萬港元）。
3疑犯落網 2人在逃
報道指出，涉案5人分別在9月20日至21日從中國前往濟州。9月21日下午約2時30分，5人涉嫌在西歸浦市一間單棟民宿內，對2名中國籍女子施暴並拘禁二人，奪走她們的手機及平板電腦後，再強迫其中一名受害者使用銀行App，將戶口內約10萬元人民幣轉出。
直到隔日下午3時左右，其中一名受害女子趁機逃離民宿，向住宿設施工作人員求助，案件才曝光。警方接報後，立即展開追查，當天在涉案民宿內逮捕2名疑犯。
此外，警方當晚約7時在濟州國際機場出境處，攔截一名準備搭乘班機前往中國的30多歲男子。不過，另外2名涉案人士早在22日上午警方接獲報案前，已乘機離開南韓，目前警方正追查2人下落。
西歸浦警方目前以特殊強盜及共同監禁等方向，調查3名已落網的中國籍疑犯。警方表示，三名疑犯均否認罪行，警方將進一步釐清疑犯與2名受害者的認識經過、犯案動機，以及是否涉及其他案件。
文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章
🍄 제주도.....진짜 왜 이런일이 ....😱😱— 새미솔 (@GoodM7203) September 28, 2026
제주 숙소 감금·폭행… 범인도 피해자도 중국인
제주 서귀포 한 숙박시설에서
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약 2천만 원을 빼앗겼다.
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공범 2명은 신고 전에 이미 중국으로 출국한… pic.twitter.com/IzeVC161hu
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