濟州民宿綁架案｜2女遭中國籍同胞囚禁毆打　被迫轉帳失10萬

南韓濟州島兩名女旅客被中國籍同胞綁架及搶劫事件。南韓傳媒《中央日報》報道，地點為西歸浦市一間單棟民宿，日前兩名20多歲中國籍女旅客疑遭5名同胞毆打、拘禁，被搶走手機、平板電腦，更被迫透過銀行App轉帳10萬元人民幣（約11.7萬港元）。

3疑犯落網 2人在逃

報道指出，涉案5人分別在9月20日至21日從中國前往濟州。9月21日下午約2時30分，5人涉嫌在西歸浦市一間單棟民宿內，對2名中國籍女子施暴並拘禁二人，奪走她們的手機及平板電腦後，再強迫其中一名受害者使用銀行App，將戶口內約10萬元人民幣轉出。