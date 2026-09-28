美國教師因薪金太少拍色情片養孩子 遭停職無奈稱「若有錢，誰想賣肉」

美國密蘇里州一名為人母的代課教師為了謀生，過去兩年多一直在成人平台OnlyFans販售色情內容，但近日帳號遭人檢舉，導致她被公司停職並面臨解僱。她感嘆稱，如果教師薪金夠高，就不需要淪落到網上賣肉……

《紐約郵報》等報道，西特納(Sheena Sittner)在密州聖路易斯縣當代課老師，同時經營OnlyFans帳號。她深知一旦在網上發布色情內容，隨時被學生或家長發現而飯碗不保，但因單靠代課薪水根本無法負擔生活開銷，無奈鋌而走險。近日疑有人對她起底，向僱用她的公司舉報，結果她收到停職信，並被要求「不得與任何學校或學區聯絡」。