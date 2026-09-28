美國教師因薪金太少拍色情片養孩子 遭停職無奈稱「若有錢，誰想賣肉」

美國密蘇里州一名為人母的代課教師為了謀生，過去兩年多一直在成人平台OnlyFans販售色情內容，但近日帳號遭人檢舉，導致她被公司停職並面臨解僱。她感嘆稱，如果教師薪金夠高，就不需要淪落到網上賣肉……
《紐約郵報》等報道，西特納(Sheena Sittner)在密州聖路易斯縣當代課老師，同時經營OnlyFans帳號。她深知一旦在網上發布色情內容，隨時被學生或家長發現而飯碗不保，但因單靠代課薪水根本無法負擔生活開銷，無奈鋌而走險。近日疑有人對她起底，向僱用她的公司舉報，結果她收到停職信，並被要求「不得與任何學校或學區聯絡」。
西特納無法接受被禁止聯絡學校，因為她的孩子就讀該學區的學校，「這是我無法退讓的底線」。對此，學區發言人及公司負責人澄清，強調禁令僅針對西特納接受調查期間的「專業職務」。因她已通過背景審查及校園安全培訓，可像其他家長一樣，進入校園參與孩子的學校活動和義工服務等。
西特納強調，她會將私生活與職業完全分開，職業從未影響到做家長的本分。她無奈表示，「如果教師的待遇好一點，女性就不必求助於網絡內容創作來賺錢了」，「性愛可以賣錢」。
密州另一名高中女老師「貝拉」2023年也因經營OnlyFans帳號被校方發現而被迫辭職。當時貝拉透露年薪僅約4.2萬美元(約32.9萬港元)，為了增加收入才拍攝成人影片。事件凸顯當地基層教育人員長期面臨的困境。
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