印度「警界成龍」 捉走私犯趴車頂狂飆40公里(有片)

印度泰米爾納德邦發生一宗如成龍動作電影的追捕案件，一輛七人車行經警方檢查站期間加速逃逸，其中一名警察為了阻止車輛逃跑，當場猛力跳上車輛的車頂並死命抓緊，趴在車頂上被載了40公里遠。車輛最終在其他警員追緝下被圍捕，3名走私犯落網。
事件發生於周日(27日)清晨5時45分，印度泰米爾納德邦哥印拜陀市（Coimbatore）警方接獲情報指稱，有走私集團企圖使用車輛載運大量違禁菸草產品，因此在路上設置檢查哨站攔截。過程中，一輛掛有卡納塔克邦車牌的七人無視停下指令，猛踩油門加速衝過檢查哨站並逃逸。
警長維爾穆魯甘（M. Velmurugan）見狀隨即衝前試圖攔車，手卻被車門把手夾住，在車輛加速離去的瞬間他猛力跳上車頂，企圖強行逼使車輛停下。然而疑犯依然以極高速度狂飆，雙方展開長達40公里的驚險拉鋸。其他警車跟隨追截，並同步聯繫救護車支援。根據救護車拍下影片顯示，七人車在道路上以極高速度蛇行狂飆，企圖甩掉趴在車頂的維爾穆魯甘，場面危險萬分。
經過近一個小時的追逐，警方在一處加油站附近順利控制並截停該輛七人車，起獲了重達200公斤的違禁菸草製品，並當場逮捕3名來自拉賈斯坦邦的嫌犯調查，維爾穆魯甘獲救時未有受傷。
Salute to Head Constable Velmurugan of Kovilpalayam Police Station, Coimbatore. 👏🇮🇳— anil pillai (@anilglina) September 28, 2026
Clinging to an SUV’s roof rails for nearly 40 km while three suspects allegedly tried to escape with over 250 kg of gutkha takes extraordinary courage and commitment.
This is what dedication to… pic.twitter.com/IQCuxL8VpS