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出版：2026-Sep-28 17:54
更新：2026-Sep-28 17:54

印度「警界成龍」 捉走私犯趴車頂狂飆40公里(有片)

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印度泰米爾納德邦一輛七人車行經警方檢查站期間加速逃逸，警長維爾穆魯甘跳上車輛的車頂並死命抓緊，趴在車頂上被載了40公里遠。車輛最終在其他警員追緝下被圍捕，3名走私犯落網。(x)

印度泰米爾納德邦一輛七人車行經警方檢查站期間加速逃逸，警長維爾穆魯甘跳上車輛的車頂並死命抓緊，趴在車頂上被載了40公里遠。車輛最終在其他警員追緝下被圍捕，3名走私犯落網。(x)

印度泰米爾納德邦發生一宗如成龍動作電影的追捕案件，一輛七人車行經警方檢查站期間加速逃逸，其中一名警察為了阻止車輛逃跑，當場猛力跳上車輛的車頂並死命抓緊，趴在車頂上被載了40公里遠。車輛最終在其他警員追緝下被圍捕，3名走私犯落網。

印度泰米爾納德邦一輛七人車行經警方檢查站期間加速逃逸，警長維爾穆魯甘跳上車輛的車頂並死命抓緊，趴在車頂上被載了40公里遠。車輛最終在其他警員追緝下被圍捕，3名走私犯落網。(x) 印度泰米爾納德邦一輛七人車行經警方檢查站期間加速逃逸，警長維爾穆魯甘跳上車輛的車頂並死命抓緊，趴在車頂上被載了40公里遠。車輛最終在其他警員追緝下被圍捕，3名走私犯落網。(x) 印度泰米爾納德邦一輛七人車行經警方檢查站期間加速逃逸，警長維爾穆魯甘跳上車輛的車頂並死命抓緊，趴在車頂上被載了40公里遠。車輛最終在其他警員追緝下被圍捕，3名走私犯落網。(x) 印度泰米爾納德邦一輛七人車行經警方檢查站期間加速逃逸，警長維爾穆魯甘跳上車輛的車頂並死命抓緊，趴在車頂上被載了40公里遠。車輛最終在其他警員追緝下被圍捕，3名走私犯落網。(x)

事件發生於周日(27日)清晨5時45分，印度泰米爾納德邦哥印拜陀市（Coimbatore）警方接獲情報指稱，有走私集團企圖使用車輛載運大量違禁菸草產品，因此在路上設置檢查哨站攔截。過程中，一輛掛有卡納塔克邦車牌的七人無視停下指令，猛踩油門加速衝過檢查哨站並逃逸。

警長維爾穆魯甘（M. Velmurugan）見狀隨即衝前試圖攔車，手卻被車門把手夾住，在車輛加速離去的瞬間他猛力跳上車頂，企圖強行逼使車輛停下。然而疑犯依然以極高速度狂飆，雙方展開長達40公里的驚險拉鋸。其他警車跟隨追截，並同步聯繫救護車支援。根據救護車拍下影片顯示，七人車在道路上以極高速度蛇行狂飆，企圖甩掉趴在車頂的維爾穆魯甘，場面危險萬分。

經過近一個小時的追逐，警方在一處加油站附近順利控制並截停該輛七人車，起獲了重達200公斤的違禁菸草製品，並當場逮捕3名來自拉賈斯坦邦的嫌犯調查，維爾穆魯甘獲救時未有受傷。

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