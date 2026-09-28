日本北海道「冬之使者」現身 傳說10天內會下雪！網民：咁早

日本北海道電力公司日前在社交平台「X」發文，上載了一幅淺藍色小飛蟲的照片，稱「冬之使者已到來」。照片上的小昆蟲停在拍攝者的手指上，體積微小，長著一對黑翼，頭和身看來像淺藍色，而尾部則像棉絮般毛茸茸；小小的看來漂亮可愛，也令人聯想起童話故事中的小精靈。該昆蟲俗稱雪蟲，傳說牠出現後10天內便會下雪，有網民稱現在下雪太早了吧。

北海道人稱為「白色惡魔」

有關帖文上周一(21日)發布後，至今已吸引110萬人次瀏覽、1.8萬個讚好。不少回應稱，對冬天那麼早到來感到驚訝，如「真的嗎！？現在還是收割水稻的季節！？！？」、「不，不，不……現在還不用收割！」以及「現在還太早了」。傳說看到雪蟲，7至10天內便會下雪。除了上述帖文，北海道札幌和小樽等地也有民眾稱見到雪蟲蹤影。雪蟲看來得意可愛，但北海道有人稱其為「白色惡魔」，當雪蟲大量出現時，走在街道上會被牠黏在衣服和頭髮上，甚至會飛進眼睛和嘴裡，難怪當地人不喜歡。