美國對伊朗狂射導彈致庫存幾近耗盡 軍工企業急增產能仍無法填補不足

美國《華爾街日報》報道，美國國防承包商RTX正加緊趕工，以增加戰斧巡航導彈(Tomahawk Cruise Missile)及其他導彈的產量。這些導彈在已持續數月的美伊戰爭中供應短缺。 同時，洛克希德馬丁在阿肯色州廠所增加數百員工，將極度短缺的愛國者(Patriot)攔截導彈產量，提高至3倍。此外，波音、L3Harris以及諾斯洛普格魯曼(Northrop Grumman)等國防承包商也開始興建新組裝線，以應對電子設備、火箭推進器及武器所需其他零組件的需求激增。 這些國防承包商正投入數十億美元，興建新廠房並提高產能，以填補美國幾乎「已淘空」的高科技導彈庫存。

這些增產行動暫未見實際成果，導致美國及其盟友在對伊朗作戰之際，重要武器庫存耗盡。多數新導彈將供應短缺，無法用於未來幾年可能爆發的軍事衝突中。荷蘭退役海軍上將Rob Bauer形容：「國防部長們口袋滿滿，走進商店卻發現貨架空空如也，他們深感挫折。」 洛克希德馬丁、通用動力(General Dynamics)及其他美國大型軍工企業，從2021至25年的資本支出佔營業額比例幾乎沒有變化。他們2026年支出預測雖有所提高，但積壓訂單增加的速度卻更快。 美國企業研究所高級研究員Todd Harrison指出，1999年至2025年間，導彈和彈藥採購費用平均佔五角大廈每年預算約7.5%。相比之下，飛機佔23%，造船佔10%。2028至31年，導彈和彈藥所佔比例預計將增加近1倍，平均達到14%。

五角大廈發言人Sean Parnell表示：「自副部長費恩伯格履新以來，加強我們的彈藥能力以及改革過時的採購流程一直是他的首要任務。」

《華爾街日報》報道，俄烏戰爭爆發後，美國陸軍科學委員會針對國防工業提高彈藥產能的能力進行研究，發現美國國防工業基礎已日漸不穩。儘管1980年代已面世，戰斧仍是美國及其許多盟友首選的長程巡航導彈。然而，近年五角大廈向RTX設於亞利桑那州Tucson的廠房採購的導彈訂單大減，以至訂單若再減少，可能導致戰斧生產線關閉。最後還要靠替舊導彈改裝新型導航系統的合約，才讓該廠房可維持運作。 美國海軍8月下了一筆為期7年、價值230億美元的新戰斧導彈訂單，但該訂單仍需國會通過完整撥款，才能成為最終合約。RTX表示將繼續投資，以實現每年生產1,000多枚戰斧巡航導彈的長期目標。知情人士指，RTX今年有望生產逾400枚。《華爾街日報》曾披露，美軍在對伊朗開戰的2個月內發射了1,000多枚戰斧導彈。

華府智庫「戰略與國際研究中心」(CSIS)指出，美軍已消耗約三分一的戰前戰斧導彈庫存，以及約一半的高端愛國者攔截導彈。今年，五角大廈給了RTX Tucson廠價值數十億美元的新合約，這些零組件和導彈已在烏克蘭和伊朗使用。 隨著伊朗戰爭持續，五角大廈官員並未忽視彈藥生產與戰場消耗之間的差距。海軍負責預算事務的副助理部長Ben Reynolds 4月時曾說：「在我們的軍工產業基礎領域，這絕對是挑戰。」