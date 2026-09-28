泰暴雨8死58萬戶受災 鱷魚沖上街 經濟損失26億 曼谷料需3周才水退

泰國近日連場暴雨引發大規模洪災，首都曼谷及周邊地區受災嚴重。官方統計顯示，自本月16日以來，全國共有41個府受洪水影響，超過58萬戶住宅受波及，至少8人死亡。曼谷防洪中心指單是曼谷已有約32.9萬戶、約70萬人受影響，近7,000人需入住臨時避難中心。曼谷50個區全部錄得水浸，市政府表示市中心積水情況已有改善，但外圍低窪地區仍有大面積積水，完全排走可能需時兩至三星期。有學者估計，今次洪災造成的全國經濟損失至少達110億泰銖(約26億港元)。

為減低水浸對民生及交通的衝擊，當局宣布曼谷、暖武里府、巴吞他尼府及北欖府周一及周二停工停課。但不少居民生活已受嚴重影響，60歲居民邦安(Bangorn Dednuam)冒着陣雨外出尋找食物時表示，家中儲備已耗盡，「我們來不及準備，雪櫃裡已沒有食物可吃。」住在平房、55歲的娜奧瓦拉特(Naowarat Supanikorn)表示，洪水最高曾升至臀部位置，周一雖降至膝蓋高度，但因無法返回工作地點，其僱主表示若她無法上班可視作辭職，她表示自己與3隻狗及6隻貓同住，「我不擔心自己，但擔心牠們，牠們才是最重要的。」

內政部表示，目前仍有超過8萬名身處災區的居民無法離開住所。政府已動員流動廚房及船隻協助救援，目標是在水浸期間及洪水退卻後至少7天內，向災民每日提供3餐。

民眾仍能苦中作樂 洪水不但令道路癱瘓，也令民眾各出奇招應對。有原本駕駛電單車接載乘客維生的司機，因道路被洪水淹沒無法行車，乾脆改以小艇接送市民往返便利店及附近地點。網上流傳的影片可見，部分「船夫」身穿雨衣並戴上安全頭盔划船，引來不少網民熱議。除了水上載客，亦有民眾利用小船售賣蔬菜，有人索性在積水街道玩衝浪及捉魚，不少網民形容當地人在災情下仍能苦中作樂。 機場方面，曼谷素萬那普機場因部分地勤人員未能上班，導致行李處理積壓，部分航班延誤，抵埗旅客亦需較平日等候更長時間領取行李。泰國空軍已派出69名人員到場協助處理積壓行李。

洪水帶來的威脅並不止於交通受阻。在沙繳府考察甘縣，一個養殖場遭洪水淹沒後，4條體長約2米的鱷魚逃離圍欄。當地村民發現鱷魚在水面游動後大為驚慌，有人急忙爬上大樹避險及高聲求助。救援人員接報後趕到現場，截至周一有兩條鱷魚被尋回及擊斃。洪災期間，曼谷市區亦有市民拍攝到疑似大型蜈蚣及蚯蚓在積水區出沒。 學者估計，今次洪災造成的全國經濟損失至少達110億泰銖(約26億港元)，若水浸情況持續，損失仍可能進一步擴大。分析指，曼谷及東部地區將首當其衝，批發零售業受影響最大，而工業及農業亦將蒙受損失。