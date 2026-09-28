巴西母女同為抗癌勇士 相隔短短10小時離世

巴西一對母女相繼因癌症病逝，令人更傷痛的是，兩人住進不同醫院，離世時間僅僅相隔10小時……
英國《每日郵報》報道，28歲的馬爾基什(Cibele Marchis)於當地時間本月24日下午4時左右在聖保羅州莫吉瓜蘇(Mogi Guaçu)一間醫院去世，她摯愛的母親、56歲的諾蓋拉(Maria Nogueira)在接受末期病鎮靜治療後，於25日凌晨2時左右在另一間醫院離世。母女離世時間相差約10個小時。
馬爾基什2024年確診患上一種原發於腎上腺的罕見癌症，約1年後，母親諾蓋拉因懷疑生膽石而就醫，結果診斷出罹患胰臟癌。
此後，母女堅強地對抗癌魔，馬爾基什接受了一連串手術以及完成化療。去年12月，她因感染一度病危，當時母親禁食24小時，祈求上天保佑女兒度過難關，最後馬爾基什奇蹟地康復出院。
然而，接下來卻是母親諾蓋拉病重住院，馬爾基什的病情也在短短一周後惡化，須入院治療，最終母女倆在10個小時內相繼離世。家屬強忍悲痛，為她們合辦葬禮。
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