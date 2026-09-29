習特會｜中美公布300億美元對等減稅框架 逾90%產品免除相互加徵關稅

國家主席習近平上周到訪美國獲總統特朗普以盛大儀式歡迎，中美關係回暖。中美政府同時公布雙方達成的300億美元商品對等減稅框架，以促進雙方貿易。中國商務部昨稱超過90%的產品，將免除相互加徵的全部關稅。美方將對中國出口的玩具、家電和節日禮物等減稅，中方則對美國的農產品、醫療器械和煤炭等降低關稅。

貿易理事會將優化雙邊貿易 商務部昨日公布中美貿易理事會和「300億對300億」對等降稅框架有關情況。公布指，中美兩國元首5月在北京會晤，同意雙方建立政府間貿易理事會。於本月20日至23日，中美雙方在美國紐約和華盛頓舉行第8輪經貿磋商，就中美貿易理事會工作規程、「300億對300億」對等降稅框架職責文件、降稅產品清單等達成共識。根據工作規程，貿易理事會的任務是優化雙邊貿易，將討論優化雙邊貿易的安排和影響貿易的問題。相信貿易理事會將為中美在經貿領域不斷拉長合作清單、壓縮問題清單提供重要平台和機制保障，助力中美建設性戰略穩定關係。

減稅中國貨包括家電節日禮物 中美雙方在貿易理事會框架下，就300億美元對等降稅框架達成共識。雙方商定對各自規模約為300億美元(參照2024年度雙邊貿易額)的進口產品，在符合雙方各自國內法律和程序的基礎上，以對等方式提供降低關稅待遇。其中超過90%的產品，將免除相互加徵的全部關稅，享受最惠國關稅待遇。雙方基於各自市場需要和產業利益，商定了對等降稅產品清單。美方將對玩具、家電、嬰兒用品、廚衛用品、節日禮物等約300億美元自華進口商品降低關稅。

美輸華農產品煤炭減稅 中方將對農產品、個人護理用品、醫療器械、煤炭等約300億美元自美進口商品降低關稅。雙方商定共同公布各自降稅產品清單。後續，雙方將在履行各自國內相關法律程序後，同步實施降稅。這一安排有助於穩定中美貿易，為中國相關產品對美出口創造較好條件，也有利於滿足國內市場需求，加強雙方在農產品、能源、製成品、消費品等領域的貿易合作。雙方同意在貿易理事會下設立農業工作組，討論包括監管和市場準入在內的相關議題，處理貿易關切，擴大農業領域務實合作。農業工作組計劃在2026年底前召開首次會議。中方將通過工作組會議繼續推動美方解決中方農業領域關切。商務部美洲大洋洲司負責人解讀有關經貿磋商成果稱，其中對等降稅安排有助於繼續穩定中美經貿關係，為中國相關產品對美出口創造較好條件。至於關於擴大煤炭貿易，這將有利於中方在2027年和2028年每年自美進口煤炭。進口美國煤炭既是對中國國內煤炭市場的有益補充，也將為美國煤炭行業帶來穩定的經濟收入和就業，有利於穩定和拓展中美雙邊貿易。

何立峰與貝森特就AI展開對話 美大司負責人又指，在中美第8輪經貿磋商中，雙方同意，在中美經貿磋商機制下，何立峰副總理與美國財長貝森特作為中美各自牽頭人建立人工智能(AI)對話，並進行了首次對話，交流人工智能相關風險和惠益。雙方約定在今年11月底前舉行下一次對話。雙方同意建立人工智能事件的溝通渠道。至於2025年10月的吉隆坡經貿磋商，雙方同意暫停實施各自部分關稅和非關稅措施，直至2026年11月10日，而今次紐約磋商同意將有關聯合安排，延期至2027年1月10日，並繼續積極探討這一事項，旨在達成雙方同意的解決方案。

美國貿易代表格里爾於美國時間周日發表聲明，稱300億美元商品對等減稅，為30%美國出口到中國的貨品「解鎖」更容易打入中國市場。白宮公布獲中國減稅的農產品名單包括粟米、小麥、高粱、肉類、乳製品和植物油，但不包括大豆。至於獲美方減稅清單則包括咖啡機、多士爐、餐具，毛毯和床單，也包括玩具、煙火、假花、聖誕樹裝飾燈和其他節日裝飾，以及兒童汽車座椅。路透社稱，中國的減稅產品清單似乎是為了落實購買170億美元美國農產品的承諾；根據去年達成的協議，中方已恢復大規模採購美國大豆。美聯社稱，減稅框架包括了1,619項美國輸往中國產品，中國出口到美國產品則涉及77項類別。