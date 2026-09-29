SpaceX星艦首度進入地球軌道　投放26顆衛星　試飛任務提前結束(有片)

美國太空探索技術公司SpaceX研發的重型運載火箭星艦首度進入地球軌道，並將26顆新一代「星鏈」V3衛星，送入軌道，但試飛任務較原定計劃提前結束。
星艦當地時間周一(28日)上午7時許在德州的發射基地點火發射，亦是星艦第十四次試飛，由超重型助推器發射，但3個引擎中，有一個意外關閉，公司發言人在直播指，火箭無法進入軌道，但數分鐘後更改說法，確認可重新點火後，宣布成功入軌。火箭成功完成船箭分離，助推器在發射後約7分鐘按原定計劃落入墨西哥灣；星艦飛船的引擎在發射約25分鐘後再次點火，調整後成功進入預定的地球軌道。SpaceX工作人員形容順利入軌是重大里程碑。
Live views of Starship in orbit brought to you by @Starlink pic.twitter.com/JvmrSDVHg0— SpaceX (@SpaceX) September 28, 2026
原定10小時飛行任務縮短至3小時
這次目標原定是在10小時的飛行時間中環繞地球6圈，同時依序投放火箭搭載了的首批共26顆新一代星鏈衛星，除了為用戶提供互聯網服務，部分衛星亦會用於研究這次試飛的進展。網上影片顯示，星艦部署衛星過程。不過，團隊其後宣布，決定將任務縮短至3小時，星艦將在團隊操控下離開軌道，返回並降落在太平洋指定海域。
Payload deploy complete. All 26 @Starlink V3 satellites are in orbit pic.twitter.com/foUrHHvxcc— SpaceX (@SpaceX) September 28, 2026
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