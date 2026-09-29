日本首度認定大維修圍標　涉款逾300億日圓　37間公司共罰16億日圓

綜合報道，日本一項2008年訂立的法例，規定地產商要為新建住宅大廈規劃至少30年的長期修繕計劃，意味需要定時大規模維修，現時更是維修工程的高峰期，涉及龐大的工程需求就有可能引發圍標問題，本應防止預算膨脹的顧問公司卻「背叛」住戶，這種結構早有人指出，惟業界缺乏自律，監管機構不力。日本公平交易委員會28日公布，有36間工程公司及2間設計公司2021年起，操縱包括東京在內的關東地區包括東京都、神奈川縣、千葉縣、埼玉縣、茨城縣、栃木縣及群馬縣，共1都6縣，超過170個住宅維修工程項目的投標，每次都讓特定公司中標，合共涉款超過300億日圓。

日本公平交易委員會昨日(28日)公布，多間工程及設計公司在關東地區的住宅大規模維修工程中圍標，合共涉款超過300億日圓、折合約15億港元，是當地歷來首度認定違反《獨佔禁止法》，並開出行政處分的住宅維修工程圍標事件。

公平會查3縣再揭30公司疑反覆圍標

公平交易委員會指，有關行為違反《獨佔禁止法》中「不當限制交易」的規定，向涉案公司下達要求防止再犯的「排除措施命令」，並罰款約16億日圓(近8,000萬港元)。公平交易委員會同時罕有地公布涉及圍標的住宅大廈名單，意味受影響的住宅大廈或可向相關工程公司索償。

事件曝光後，圍標疑雲已延燒至其他地區。日本公平會7月對東海地區愛知縣、岐阜縣與三重縣的大規模修繕工程進行現場搜索，懷疑約30間施工公司與顧問公司也反覆圍標。