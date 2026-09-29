金正恩嫌黨宣傳太老套　下令創新抗韓流

南韓《聯合新聞》引述北韓《朝鮮中央通信》報導，金正恩本月21日出席北韓勞動黨第3次宣傳部門幹部講習會閉幕式時表示，黨的宣傳工作必須「明顯改變」，並比過去做得更深入、更有效。他指出，當今社會正在快速、多方面變化，如果宣傳工作仍依靠過去的內容與資料，或反覆套用一模一樣的邏輯和主張，就是一種「時代錯誤的落後」。金正恩還要求宣傳內容必須貼近現實，宣傳人員製作講稿或進行說明時，要從民眾的想法與感受出發，讓內容產生共鳴，進而造成「實質性的認識變化」。

北韓領導人金正恩近日罕見公開批評宣傳工作方式過時，直指如果還依賴過去的內容、照搬相同邏輯與主張，就是「跟不上時代」，並要求宣傳幹部設法讓內容更有吸引力、真正影響民眾想法。

金正恩：找出能夠吸引民眾的形式與手段

金正恩進一步指出，即使宣傳的是同一個主題，也應找出能夠吸引民眾的形式與手段，而不是只把既有內容重複講一遍。他要求幹部研究如何讓宣傳產生更大的實際效果。

早在這場講習會18日開幕時，金正恩就曾表示，目前外部環境變化的速度，甚至比宣傳工作改變的速度還快，因此宣傳方式必須更加創新、主動。除了要求宣傳「變好看」，金正恩也要求北韓宣傳部門使用現代資訊與科技手段，提高思想教育工作的速度與效果，並用來阻止北韓所稱的「反動思想文化」傳播。