男子鑽出監倉鐵欄成功越獄　網民驚嘆：表演級縮骨功(有片)

巴西聖卡塔琳娜州一名涉及家庭暴力而被捕的男子，憑借極其柔韌的身手從牢房極窄的鐵欄縫隙中強行鉆出越獄，監控拍下全程，令網民驚嘆其不可思議的柔韌度，簡直達「表演級縮骨功」。

綜合報道，涉事男子早前因涉嫌家暴被警方拘捕，並關押於聖卡塔琳娜州弗洛里亞諾波利斯的警察局拘留室。上周六(26日)凌晨，男子發現牢房鐵欄缺了兩段欄桿，隨即開始嘗試鑽縫逃脫。監控顯示，他先將手臂伸出，再探出頭部，最後彎曲四肢扭動身體，逐點逐點從縫隙中擠出。他鑽出鐵欄後，還不忘返回拿走自己的鞋子才逃走。