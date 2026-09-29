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出版：2026-Sep-29 14:15
更新：2026-Sep-29 14:15

男子鑽出監倉鐵欄成功越獄　網民驚嘆：表演級縮骨功(有片)

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男子鑽出監倉鐵欄成功越獄，網民驚嘆：表演級縮骨功。(X)

男子鑽出監倉鐵欄成功越獄，網民驚嘆：表演級縮骨功。(X)

巴西聖卡塔琳娜州一名涉及家庭暴力而被捕的男子，憑借極其柔韌的身手從牢房極窄的鐵欄縫隙中強行鉆出越獄，監控拍下全程，令網民驚嘆其不可思議的柔韌度，簡直達「表演級縮骨功」。

綜合報道，涉事男子早前因涉嫌家暴被警方拘捕，並關押於聖卡塔琳娜州弗洛里亞諾波利斯的警察局拘留室。上周六(26日)凌晨，男子發現牢房鐵欄缺了兩段欄桿，隨即開始嘗試鑽縫逃脫。監控顯示，他先將手臂伸出，再探出頭部，最後彎曲四肢扭動身體，逐點逐點從縫隙中擠出。他鑽出鐵欄後，還不忘返回拿走自己的鞋子才逃走。

報道指，該牢房鐵欄每格約15厘米寬，三格打通僅形成約45厘米乘15厘米的通道。(X) 他先將手臂伸出，再探出頭部。(X) 最後彎曲四肢扭動身體，(X) 最後彎曲四肢扭動身體，(X) 最後彎曲四肢扭動身體，(X) 最後彎曲四肢扭動身體，(X) 他鑽出鐵欄後，還不忘返回拿走自己的鞋子才逃走。(X)

網民：巴西柔術的最高境界是越獄

報道指，該牢房鐵欄每格約15厘米寬，三格打通僅形成約45厘米乘15厘米的通道，成年男子幾乎不可能鉆出，但影片曝光後，無人再敢斷言「不可能」。慶幸男子逃走後很快被警方重新抓獲歸案。警方表示，該牢房已被封鎖，並將進行改造，以防類似事件再次發生。有網民紛紛表示：「這是條蛇」、「不是人類」、「我在看《X檔案》嗎？」、「巴西柔術的最高境界是越獄」，亦有人調侃：「他一定經常鑽狗門」。

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