男子鑽出監倉鐵欄成功越獄　網民驚嘆：表演級縮骨功(有片)

巴西聖卡塔琳娜州一名涉及家庭暴力而被捕的男子，憑借極其柔韌的身手從牢房極窄的鐵欄縫隙中強行鉆出越獄，監控拍下全程，令網民驚嘆其不可思議的柔韌度，簡直達「表演級縮骨功」。
綜合報道，涉事男子早前因涉嫌家暴被警方拘捕，並關押於聖卡塔琳娜州弗洛里亞諾波利斯的警察局拘留室。上周六(26日)凌晨，男子發現牢房鐵欄缺了兩段欄桿，隨即開始嘗試鑽縫逃脫。監控顯示，他先將手臂伸出，再探出頭部，最後彎曲四肢扭動身體，逐點逐點從縫隙中擠出。他鑽出鐵欄後，還不忘返回拿走自己的鞋子才逃走。
網民：巴西柔術的最高境界是越獄
報道指，該牢房鐵欄每格約15厘米寬，三格打通僅形成約45厘米乘15厘米的通道，成年男子幾乎不可能鉆出，但影片曝光後，無人再敢斷言「不可能」。慶幸男子逃走後很快被警方重新抓獲歸案。警方表示，該牢房已被封鎖，並將進行改造，以防類似事件再次發生。有網民紛紛表示：「這是條蛇」、「不是人類」、「我在看《X檔案》嗎？」、「巴西柔術的最高境界是越獄」，亦有人調侃：「他一定經常鑽狗門」。
#INTERNACIONALES #CHTV— CHTV HONDURAS (@ChtvH3124) September 28, 2026
😂🚨 ¡SE ESCAPÓ ENTRE LOS BARROTES! DETENIDO LOGRA SALIR DE UNA CELDA EN BRASIL
Un hombre protagonizó una insólita fuga en la Central de Plantão Policial de Florianópolis, Santa Catarina, luego de salir de su celda atravesando el espacio entre los… pic.twitter.com/ikPQd2hkyV
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