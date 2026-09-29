緬甸詐騙園區｜死灰復燃？ 妙瓦底詐騙園區重建再招人

報道指，位於緬甸東南部克倫邦，與泰國湄索鎮妙瓦底隔河相望的妙瓦底，過去是電詐園區集中地，曾遭中緬聯合打擊，拆毀多座電詐園區。當地消息人士透露，妙瓦底的電詐園區今年初已重新修好運作，市區部分街區及水溝谷山區亦出現新詐騙據點。當地陸續有新的園區動工興建，部分目前已經完工，甚至透過社交媒體發布招募訊息，招募人員加入。

另外，緬甸軍方指，上月在曼德勒省封鎖50萬張涉及網絡賭博及詐騙的手機SIM卡，以及封鎖相關的網站、應用程式的伺服器域名及IP地址等，同時切斷涉及詐騙的資金流。有緬甸議員呼籲當局下達更明確的打擊指令，加強對地方行政部門的監督和施壓，推動各省邦政府持續查處電詐活動。