緬甸詐騙園區｜死灰復燃？ 妙瓦底詐騙園區重建再招人

緬甸傳媒報道，緬甸妙瓦底一帶的網路詐騙活動近期再度出現擴張跡象，除了部分原有詐騙園區重新運作外，詐騙集團通過社交平台公開招人參與電詐活動。
報道指，位於緬甸東南部克倫邦，與泰國湄索鎮妙瓦底隔河相望的妙瓦底，過去是電詐園區集中地，曾遭中緬聯合打擊，拆毀多座電詐園區。當地消息人士透露，妙瓦底的電詐園區今年初已重新修好運作，市區部分街區及水溝谷山區亦出現新詐騙據點。當地陸續有新的園區動工興建，部分目前已經完工，甚至透過社交媒體發布招募訊息，招募人員加入。
另外，緬甸軍方指，上月在曼德勒省封鎖50萬張涉及網絡賭博及詐騙的手機SIM卡，以及封鎖相關的網站、應用程式的伺服器域名及IP地址等，同時切斷涉及詐騙的資金流。有緬甸議員呼籲當局下達更明確的打擊指令，加強對地方行政部門的監督和施壓，推動各省邦政府持續查處電詐活動。
曾遭中緬聯手清剿
去年中國男演員王星赴泰國後，被轉運至緬甸妙瓦底詐騙園區，由於其公眾人物關係，事件很快便引起關注，中國公安部年初宣布，中緬泰三國聯合開展的緬甸妙瓦底詐騙園區清剿行動取得階段性重大成果，KK園區內逾630幢相關建築物被全部拆除，大批疑犯陸續押解回國。
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