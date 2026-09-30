俄烏戰爭｜俄無人機襲基輔科學院　全國逾9死80傷

俄羅斯28日對烏克蘭發動大規模無人機攻擊，基輔市中心的烏克蘭國家科學院遭無人機擊中並起火，至少2人死亡、24人受傷。烏克蘭總統澤連斯基表示，當天全國遭俄軍無人機攻擊後，至少9人死亡、逾80人受傷，顯示俄軍近期使用新型高速噴射無人機的攻擊持續增加。 烏克蘭官員表示，遭擊中的國家科學院位於基輔市中心，爆炸後建築物發生大火，大量濃煙從建築內竄出，部分人員一度受困。救難人員在現場展開搜救，其中一名死者稍後在瓦礫堆下被尋獲。基輔市長克里契科（Vitalii Klychko）表示，當天基輔多處遭到攻擊，共有24人受傷，其中6人送醫治療。

波及烏克蘭其他城市 除了科學院外，基輔其他地區也遭到攻擊，包括一家製藥公司、加油站及醫療設施等。烏克蘭外交部長西比哈（Andrii Sybiha）批評俄軍在工作時間攻擊科學研究機構，並呼籲西方國家進一步提供防空系統，以協助烏克蘭因應持續增加的空中威脅。 此次攻擊也波及烏克蘭其他城市。東南部第聶伯（Dnipro）一處商業中心遭無人機攻擊，造成3人死亡、19人受傷；第聶伯附近的辛尼利尼科韋（Synelnykove）另有一人在物流辦公室遭襲後死亡。札波羅熱（Zaporizhzhia）也遭到攻擊，造成32人受傷。

攔截率約為57% 烏克蘭方面表示，俄軍近期開始增加使用噴射引擎無人機。澤連斯基指出，28日俄軍發射的120架無人機中，有90架屬於噴射動力機型；這類無人機飛行速度較快、飛行高度較高，使烏克蘭現有防空系統攔截更加困難。烏方當天對相關無人機的攔截率約為57%，目前正加速測試新型攔截武器。 澤連斯基同時表示，烏克蘭情報部門掌握的資訊顯示，俄羅斯正在展開新一波軍事人員招募。烏方稱，目前仍有約8,000名北韓軍人在俄羅斯境內，另有約1萬人正在接受訓練；俄羅斯總統普京則否認正在進行新一輪大規模動員。