直播《要塞英雄》被孫仔睇死無人睇　78歲婆婆鬥志燃燒成最年長Streamer(有片)

英國蘇格蘭78歲的婆婆Cath Bowie憑藉對Epic Games 旗下大逃殺遊戲《要塞英雄》(Fortnite)的熱情，獲得健力士世界紀錄認證，成為影音串流平台Twitch上最年長的女性《要塞英雄》直播主(Streamer)。她於9月1日歡慶78歲生日，為長達近9年的遊戲生涯再添榮耀。

綜合報道，Cath與《要塞英雄》的淵源始於2017年，當年她看見孫仔玩這款大逃殺遊戲，立刻產生濃厚興趣，並於2018年創立個人帳號，但促使她開 Live的動力，原來是來自孫仔的質疑。Cath笑言：「身為年輕人，他無法相信阿婆會做這種事，還說根本不會有人來看。」這番話激起了她的鬥志，決心證明自己的能力。Cath以「grumpygran1948」的ID累積超過2.4萬名粉絲，每次開Live動輒數小時。Cath透露，帳號名稱由孫女提議，帶有玩笑意味，因為大家都知道她脾氣很好，她充滿正能量的性格與感染力十足的笑聲，成功凝聚忠實的社群粉絲。