直播《要塞英雄》被孫仔睇死無人睇　78歲婆婆鬥志燃燒成最年長Streamer(有片)

英國蘇格蘭78歲的婆婆Cath Bowie憑藉對Epic Games 旗下大逃殺遊戲《要塞英雄》(Fortnite)的熱情，獲得健力士世界紀錄認證，成為影音串流平台Twitch上最年長的女性《要塞英雄》直播主(Streamer)。她於9月1日歡慶78歲生日，為長達近9年的遊戲生涯再添榮耀。
綜合報道，Cath與《要塞英雄》的淵源始於2017年，當年她看見孫仔玩這款大逃殺遊戲，立刻產生濃厚興趣，並於2018年創立個人帳號，但促使她開 Live的動力，原來是來自孫仔的質疑。Cath笑言：「身為年輕人，他無法相信阿婆會做這種事，還說根本不會有人來看。」這番話激起了她的鬥志，決心證明自己的能力。Cath以「grumpygran1948」的ID累積超過2.4萬名粉絲，每次開Live動輒數小時。Cath透露，帳號名稱由孫女提議，帶有玩笑意味，因為大家都知道她脾氣很好，她充滿正能量的性格與感染力十足的笑聲，成功凝聚忠實的社群粉絲。
Cath：絕對不要讓年齡阻止你
Cath表示，將近9年過去，自己依舊熱愛這款遊戲，從未讓年齡成為阻礙，她說：「雖然嘗試過其他遊戲，但我從未找到《要塞英雄》帶給我的那種興奮感」。Cath坦言獲勝並非主要動力。她為每場遊戲設定目標，專注於挑戰自我，並享受與粉絲聊天的時光。Cath這項成就被收錄於最新出版的《2027年健力士世界紀錄玩家版》。Cath感謝家人與遊戲中結識的朋友，並鼓勵其他高齡玩家：「絕對不要讓年齡阻止你。如果我做得到，你也一定行。」
訂閱 《am730》 電子報每周精選內容直送收件箱📧 掌握重要新聞資訊📈 財經投資🤖AI科技生活 🍽 美食玩樂 🛍 消費優惠 📰 城中熱話 提交代表本人同意接收am730所發出的推廣電郵，你可查閱本網站的私隱政策。