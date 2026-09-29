極罕見瀕危兼雙頭龜BB　僅重5.2克　獲動保組織密切照料(有片)

美國麻薩諸塞州一個野生動物救援機構近日接獲一隻剛出生不久的鑽紋龜寶寶，牠只有小小一個身體，卻同時長著兩顆頭，體重更僅有5.2公克。這也是當地相隔5年後，再度發現如此罕見的雙頭鑽紋龜，加上鑽紋龜在該州屬受威脅物種，目前獸醫團隊正密切觀察牠的進食、成長及活動情況。
綜合報道，麻州鱈魚角野生動物中心(Cape Wildlife Center)於18日在社交平台Facebook分享消息，指這隻鑽紋龜幼龜是由麻州奧杜邦韋爾弗利特灣野生動物保護區(Mass Audubon Wellfleet Bay Wildlife Sanctuary)送往中心接受照護。這幼龜體重僅5.2公克，身體大約只有兩根手指併在一起的寬度，最特別的是，牠在同一個身體上長了兩個可以正常活動的頭。中心指出，這種罕見的發育異常稱為「雙頭畸形」，也就是一個身體擁有兩個具有功能的頭部。獸醫團隊接下來會密切監測這隻小龜，進一步了解牠的兩顆頭與身體究竟如何協調運作。
過去5年來僅遇另外2宗雙頭動物案例
中心透露，過去5年來，他們也只遇過另外2宗雙頭動物案例，因此這次仍是相當罕見的情況。工作人員表示，雖然過去曾碰過類似案例，但每一次都提供新的機會，讓他們進一步了解這些動物的解剖構造及生理運作。目前團隊最關注的，就是幼龜的食慾、成長速度及日常行為。鑽紋龜在麻州屬於受威脅物種，已被列入《麻州瀕危物種法》(Massachusetts Endangered Species Act)保護名單，因此這隻罕見雙頭幼龜的狀況也格外受到關注。
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