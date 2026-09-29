《紐約時報》高層遭槍殺 77歲華裔岳父母涉謀殺被捕

美國《紐約時報》的40歲遊戲部門高層麥金西（Jonathan McKinsey）上周六（26日）在三藩市以東一個停車場遭槍殺身亡，警方拘捕其77歲華裔岳父和岳母，兩人涉嫌一級謀殺等多項罪名，預計周三（30日）出庭應訊。警方並未透露犯案動機，麥金西此前與妻子已分居，兩人正就子女監護權、家暴等相關事宜對簿公堂。

此前與妻分居 家暴及監護權事宜對簿公堂 事發於上周六（26日）下午約3時，地點位於三藩市以東約56公里的都柏林體育場外停車場。有目擊者表示聽到傳出五、六聲槍響後，隨後看見麥金西倒地，頭、胸大量流血，另一名男子和一名女子「平靜地」離開現場。警方，兩名襲擊者當時輪流向麥金西開槍，他當場證實不治，警員接報後數分鐘內將身處現場附近的兩人拘捕，後來確認兩人是麥金西的岳父及岳母，他們涉一級謀殺、重罪共謀、危險開槍，以及可能導致重傷或死亡的兒童危害罪被捕。

麥金西曾就職於多間科技公司，2023年加入《紐約時報》擔任遊戲平台高級工程經理，負責「Connections」等遊戲的基礎架構，去年底升任遊戲玩家體驗工程總監。 根據監獄記錄，兩名被捕疑犯張守勇（Shouyong Zhang，音譯）與陳世莉（Shili Chen，音譯）同為77歲，警方尚未透露行兇動機，但另有報道指，麥金西與結婚超過10年的妻子Candice Jang已分居，他曾被其妻報案指控掌摑6歲兒子，並抓她的左臂致瘀傷。麥金西去年被控兩項虐兒罪，他否認控罪，最終被勒令完成12堂親子教育課程。夫婦去年互相申請臨時禁制令，麥金西同年申請離婚，並正爭取孩子撫養權。