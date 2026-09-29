日本長者人口比例增至29.4%　創歷史新高

日本高齡少子化問題日趨嚴重，總務省今日(29日)公布2025年人口普查結果，65歲及以上人口比例升至29.4%，是有紀錄以來最高，亦較5年前的上次調查，增加0.9個百分點。若計及外國人的總人口降至約1.22億人，較上次調查少約317萬人，降幅為2.5%。

日本的人口老齡化程度近年來日益加深。此前據日本國立社會保障和人口問題研究所預測，到2040年，隨着日本第二次生育高峰期（1971年至1974年）出生的一代人年齡超過65歲，日本65歲以上高齡者佔人口總數比例將升至34.8%。

百歲人瑞首破10萬 連續56年創新高

厚生勞動省此前統計，截至9月1日基於居民基本登記冊的100歲以上高齡者人數較前一年增加7,914人，達到10萬7,677人。自1963年開始進行統計以來，首次突破10萬人大關。100歲以上人口已連續56年呈增加趨勢。這10萬7,677人當中，女性9萬4,298人，佔近9成，男性1萬3,379人。