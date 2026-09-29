英國空軍基地附近出現恐襲威脅拘5人　伊朗否認與事件有關

英國西南部費爾福德皇家空軍基地（RAF Fairford）附近近日發生疑似恐佈襲擊事件，英國警方逮捕5名男子後，5人獲准保釋。由於該基地目前供美軍使用，且曾支援對伊朗的軍事行動，事件引發外界對是否涉及外國勢力的關注。伊朗駐英國大使館則否認與事件存在任何關聯。
警方表示，5名疑犯均為英國公民，年齡介於23歲至25歲，來自倫敦。他們在9月27日清晨遭到逮捕，最初涉嫌違反《爆炸物法》，之後又因涉嫌「準備實施恐怖行動」被調查。
警方接獲通報，有3輛廂型車出現在費爾福德空軍基地附近的鄉間地區，警方隨後展開行動並拘捕相關人士。由於現場一度被視為具有潛在安全威脅，附近威爾福德（Whelford）村部分居民曾被疏散。
5人獲准保釋 調查仍在進行中
英國反恐警察主管泰勒（Laurence Taylor）日表示，警方在完成初步訊問及調查後，決定讓5人獲准保釋，但強調此舉並不代表調查已經結束。5人仍須遵守嚴格的活動及聯絡限制，警方也將繼續調查事件的完整經過。
目前英國警方尚未確認事件是否涉及任何外國政府。調查人員正從多個方向展開調查，包括是否存在伊朗或俄羅斯方面的關聯，以及是否涉及非國家武裝組織。警方目前並未公開確認任何一種說法。
伊朗駐英國大使館則強烈否認與事件有關，表示德黑蘭「堅決拒絕」部分英國人士及媒體提出的相關推測，並批評這些說法屬於「捏造且惡意的推測」。伊朗方面表示，相關指控可能助長對伊朗的負面形象，並保留採取法律行動權利。
英國外相文立彬（Ed Miliband）則表示，英國必須做好應對歐洲及全球安全威脅的準備，並表示政府將採取措施應對伊朗可能涉及的「代理人」。不過，目前並無公開證據證實此次遭捕的5人就是伊朗所謂的代理人。
基地長期供美國使用
費爾福德皇家空軍基地由英國所有，但長期供美國空軍使用。英國政府今年已允許美軍從該基地部署轟炸機，支援針對伊朗軍事目標的行動；伊朗伊斯蘭革命衛隊7月也曾表示，費爾福德基地是其軍事行動可鎖定的目標之一。
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