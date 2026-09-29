英國空軍基地附近出現恐襲威脅拘5人　伊朗否認與事件有關

英國西南部費爾福德皇家空軍基地（RAF Fairford）附近近日發生疑似恐佈襲擊事件，英國警方逮捕5名男子後，5人獲准保釋。由於該基地目前供美軍使用，且曾支援對伊朗的軍事行動，事件引發外界對是否涉及外國勢力的關注。伊朗駐英國大使館則否認與事件存在任何關聯。

警方表示，5名疑犯均為英國公民，年齡介於23歲至25歲，來自倫敦。他們在9月27日清晨遭到逮捕，最初涉嫌違反《爆炸物法》，之後又因涉嫌「準備實施恐怖行動」被調查。

警方接獲通報，有3輛廂型車出現在費爾福德空軍基地附近的鄉間地區，警方隨後展開行動並拘捕相關人士。由於現場一度被視為具有潛在安全威脅，附近威爾福德（Whelford）村部分居民曾被疏散。