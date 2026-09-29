熱門搜尋:
國慶黃金周 車Cam直擊 新皇崗口岸 結業潮 新店關注組 C觀點 網上熱話 二手樓 消暑方法 周顯 健身 減肥 行山路線 擎海I
返回
國際
出版：2026-Sep-29 15:58
更新：2026-Sep-29 15:58

英國空軍基地附近出現恐襲威脅拘5人　伊朗否認與事件有關

分享：
英國西南部費爾福德皇家空軍基地附近近日發生疑似恐怖襲擊威脅。（路透）

英國西南部費爾福德皇家空軍基地附近近日發生疑似恐怖襲擊威脅。（路透）

英國西南部費爾福德皇家空軍基地（RAF Fairford）附近近日發生疑似恐佈襲擊事件，英國警方逮捕5名男子後，5人獲准保釋。由於該基地目前供美軍使用，且曾支援對伊朗的軍事行動，事件引發外界對是否涉及外國勢力的關注。伊朗駐英國大使館則否認與事件存在任何關聯。

警方表示，5名疑犯均為英國公民，年齡介於23歲至25歲，來自倫敦。他們在9月27日清晨遭到逮捕，最初涉嫌違反《爆炸物法》，之後又因涉嫌「準備實施恐怖行動」被調查。

警方接獲通報，有3輛廂型車出現在費爾福德空軍基地附近的鄉間地區，警方隨後展開行動並拘捕相關人士。由於現場一度被視為具有潛在安全威脅，附近威爾福德（Whelford）村部分居民曾被疏散。

5人獲准保釋 調查仍在進行中

英國反恐警察主管泰勒（Laurence Taylor）日表示，警方在完成初步訊問及調查後，決定讓5人獲准保釋，但強調此舉並不代表調查已經結束。5人仍須遵守嚴格的活動及聯絡限制，警方也將繼續調查事件的完整經過。

2026 09 28T150725Z 1997328795 RC29SNAMM0U2 RTRMADP 3 BRITAIN USA FAIRFORD NEWSPAPERS 英國西南部費爾福德皇家空軍基地（RAF Fairford）附近近日發生疑似恐佈襲擊事件，當局加強保安（ap） 英國西南部費爾福德皇家空軍基地（RAF Fairford）附近近日發生疑似恐佈襲擊事件，當局加強保安（路透） 費爾福德皇家空軍基地由英國所有，但長期供美國空軍使用（ap）

目前英國警方尚未確認事件是否涉及任何外國政府。調查人員正從多個方向展開調查，包括是否存在伊朗或俄羅斯方面的關聯，以及是否涉及非國家武裝組織。警方目前並未公開確認任何一種說法。

伊朗駐英國大使館則強烈否認與事件有關，表示德黑蘭「堅決拒絕」部分英國人士及媒體提出的相關推測，並批評這些說法屬於「捏造且惡意的推測」。伊朗方面表示，相關指控可能助長對伊朗的負面形象，並保留採取法律行動權利。

英國外相文立彬（Ed Miliband）則表示，英國必須做好應對歐洲及全球安全威脅的準備，並表示政府將採取措施應對伊朗可能涉及的「代理人」。不過，目前並無公開證據證實此次遭捕的5人就是伊朗所謂的代理人。

基地長期供美國使用

費爾福德皇家空軍基地由英國所有，但長期供美國空軍使用。英國政府今年已允許美軍從該基地部署轟炸機，支援針對伊朗軍事目標的行動；伊朗伊斯蘭革命衛隊7月也曾表示，費爾福德基地是其軍事行動可鎖定的目標之一。

文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章

訂閱 《am730》 電子報
每周精選內容直送收件箱📧 掌握重要新聞資訊📈 財經投資🤖AI科技生活 🍽 美食玩樂 🛍 消費優惠 📰 城中熱話 提交代表本人同意接收am730所發出的推廣電郵，你可查閱本網站的私隱政策

恭喜你！獲取1分 !

更多積分任務